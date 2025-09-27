Naxçıvanda Anım Günü qeyd olunur, şəhid məzarları ziyarət edilir
- 27 sentyabr, 2025
- 10:06
27 Sentyabr - Anım Günü münasibətilə Naxçıvan Muxtar Respublikasında (MR) silsilə tədbirlər keçirilir.
"Report"un yerli bürosunun məlumatına görə, sentyabrın 27-də muxtar respublikanın nazirlik, komitə, idarə, müəssisə və təşkilatlarında çalışanlar, ictimaiyyət nümayəndələri 44 günlük Vətən müharibəsi şəhidlərinin məzarlarını ziyarət edirlər.
Naxçıvan şəhərində və muxtar respublikanın digər yaşayış məntəqələrində baş tutan ziyarətlər zamanı məzarların önünə gül dəstələri qoyulur, dualar oxunur, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda həlak olan şəhidlərin ruhu minnətdarlıqla anılır.
