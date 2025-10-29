В Минкультуры изучают вопрос возвращения некоторых зданий в список охраняемых памятников

В Министерстве культуры Азербайджана рассматривают возможность возвращения в список охраняемых объектов культурного наследия памятников, которые были исключены из него в 2016 году без достаточных оснований.

Как сообщает Report, с таким заявлением выступила руководитель Государственной службы по охране, развитию и реставрации культурного наследия при ведомстве Сабина Гаджиева.

По ее словам, экспертный совет по определению недвижимых культурных ценностей, действующий при министерстве уже изучает вопрос. Гаджиева подчеркнула, большинство таких сооружений являются жилыми домами.

Гаджиева отметила, что список охраняемого культурного наследия существует уже 25 лет, назрела необходимость обновлений и уточнений.