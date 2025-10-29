İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    Mədəni irs siyahısından səbəbsiz çıxarılan abidələrin yenidən siyahıya salınması təklif edilir

    Daxili siyasət
    • 29 oktyabr, 2025
    • 16:41
    Mədəni irs siyahısından səbəbsiz çıxarılan abidələrin yenidən siyahıya salınması təklif edilir
    Səbinə Hacıyeva

    2016-ci ildə qorunan mədəni irs siyahısından səbəbsiz olaraq çıxarılan abidələrin yenidən siyahıya salınması təklif edilir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Mədəniyyət Nazirliyi yanında Mədəni İrsin Qorunması, İnkişafı və Bərpası üzrə Dövlət Xidmətinin rəisi, əməkdar memar Səbinə Hacıyeva jurnalistlər açıqlamasında deyib.

    O qeyd edib ki, Nazirlik yanında Daşınmaz Mədəni Sərvətlərin Müəyyən edilməsi üzrə Ekspert Şurası əksəriyyəti yaşayış evləri olan bu abidələrin qorunmasını təklif edir:

    "Həmin abidələrin yenidən araşdırılmasına başlamışıq. Abidələrin əksəriyyəti yaşayış evləridir. Çingiz Mustafayevin adını daşıyan tarixi küçədə isə indiyədək Abşeron memarlıq üslubunu saxlayan məscid və digər abidələr var. Ümumilikdə, "Təzəpir ərazisi" adlanan yerdə 73 tarixi abidə qorunur. Onlardan 8-i ictimai funksiya daşıyır. Bura məscid, kilsə və hamamlar aiddir".

    S. Hacıyeva qeyd edib ki, qorunan mədəni irs siyahısı 25 ildir mövcuddur və artıq düzəlişlərin edilməsinə ehtiyac yaranıb:

    "Bununla da heç vaxt siyahıda adı olmayan abidələrin də siyahıya salınması məsləhət görülüb".

