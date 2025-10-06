Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    В Мингячевире открыли родник в честь шехида

    Внутренняя политика
    • 06 октября, 2025
    • 10:42
    В Мингячевире открыли родник в честь шехида

    В Мингячевире состоялось открытие родника, построенного в память о шехиде Хаяле Джанбахышове.

    Как сообщает западное бюро Report, на церемонии присутствовали члены семьи шехида, а также семьи других шехидов, ветераны и представители общественности.

    Отметим, что Хаял Джанбахышов погиб 19 сентября 2023 года в боях в направлении села Папрявенд Агдеринского района.

    Мингячевир родник памяти Вторая Карабахская война шехиды
