İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu

    Mingəçevirdə şəhid bulağının açılışı olub

    Daxili siyasət
    • 06 oktyabr, 2025
    • 10:31
    Mingəçevirdə şəhid bulağının açılışı olub

    Mingəçevir şəhərində şəhid bulağının açılış mərasimi keçirilib.

    "Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, Mingəçevirdə şəhid Xəyal Canbaxışovun xatirəsinə inşa olunan ehsan bulağının açılışı olub.

    Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin 2023-cü ilə keçirdiyi antiterror əməliyyatları zamanı qəhrəmancasına şəhid olan 2003-cü il təvəllüdlü Canbaxışov Xəyal Xeyrulla oğlunun adına inşa edilən bulağın açılış mərasimində şəhidin ailə üzvləri ilə yanaşı şəhid ailələri, qazilər və ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər.

    Mərasimdə çıxış edənlər şəhidin həyat yolundan və qəhrəmanlığından danışıblar, bütün şəhidlərin xatirəsini ehtiramla yad ediblər.

    Qeyd edək ki, Xəyal Canbaxışov 2023-cü il sentyabrın 19-da Ağdərə rayonunun Paprəvənd kəndi istiqamətində gedən döyüşlərdə şəhid olub.

    şəhid Mingəçevir Antiterror əməliyyatı bulaq
    В Мингячевире открыли родник в честь шехида

    Son xəbərlər

    11:33

    Estoniyanın XİN rəhbəri Azərbaycana səfər edəcək

    Xarici siyasət
    11:32

    Politoloq: TDT sammitində regional təhlükəsizlik məsələləri diqqət mərkəzində olacaq

    Xarici siyasət
    11:28

    Qubada saxlanılan şəxslərdən 8 kq narkotik vasitə aşkarlanıb

    Hadisə
    11:28

    "Neftçi"nin məşqçisi: "Avropa Kubokundakı oyunlarımız gərgin və maraqlı keçəcək"

    Komanda
    11:25
    Foto

    Allahşükür Paşazadə minatəmizləmə əməliyyatlarına dəstəyinə görə Stirlinq Fonduna təşəkkür edib

    Din
    11:22
    Foto

    "Nar"ın dəstəyi ilə inklüzivliyi təşviq edən "Bütün Vücudlar Danışır" layihəsinin hesabat tədbiri baş tutdu

    İKT
    11:22

    DSX-nin zabitinə hücum etməkdə təqsirləndirilən idmançılar azadlığa buraxılıb

    Hadisə
    11:22

    Premyer Liqanın VII turu "Şamaxı" klubu üçün əlamətdar olub

    Futbol
    11:14

    Xəstəxanada müalicəsi davam edən Əməkdar artist Yadigar Muradovun son durumu açıqlanıb

    İncəsənət
    Bütün Xəbər Lenti