Bakıda fərdi təhsil alan şagirdlərin sayı açıqlanıb
Elm və təhsil
- 25 dekabr, 2025
- 12:13
Bakıda fərdi təhsil alan şagirdlərin sayı açıqlanıb.
Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsindən (BŞTİ) "Report"a verilən məlumata görə, idarənin tabeliyindəki 182 təhsil müəssisəsində 561 şagird fərdi təhsil alır.
Qeyd olunub ki, fərdi təhsil müxtəlif səbəblərdən uzun müddət təhsildən kənarda qalmış şəxslərin fərdi qaydada təhsil almalarına şərait yaradır.
