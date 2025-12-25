İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü

    Bakıda fərdi təhsil alan şagirdlərin sayı açıqlanıb

    Elm və təhsil
    • 25 dekabr, 2025
    • 12:13
    Bakıda fərdi təhsil alan şagirdlərin sayı açıqlanıb

    Bakıda fərdi təhsil alan şagirdlərin sayı açıqlanıb.

    Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsindən (BŞTİ) "Report"a verilən məlumata görə, idarənin tabeliyindəki 182 təhsil müəssisəsində 561 şagird fərdi təhsil alır.

    Qeyd olunub ki, fərdi təhsil müxtəlif səbəblərdən uzun müddət təhsildən kənarda qalmış şəxslərin fərdi qaydada təhsil almalarına şərait yaradır.

    Son xəbərlər

    13:00

    "Bibiheybət yolu"nda nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti məhdudlaşdırılacaq

    İnfrastruktur
    12:58

    Ermənistanda kilsə torpaqları təmənnasız əldə etmək hüququndan məhrum edilib

    Region
    12:58

    Səfir: "Çin Azərbaycanı regional nəqliyyat qovşağının yaradılmasında dəstəkləycək"

    İnfrastruktur
    12:47
    Foto

    Şabranda VII "Qardaşlaşmış Qarabağ Məktəbləri" Qış düşərgəsi başlayıb

    Sosial müdafiə
    12:27

    Səfir: Gələn il Çin və Azərbaycan arasında strateji tərəfdaşlıq böyük potensiala malik olacaq

    Xarici siyasət
    12:23

    Tacikistan "Taliban"dan sərhəddə silahlı hücuma görə üzr istəməsini tələb edir - YENİLƏNİB

    Region
    12:20

    Efiopiya səfiri: Azərbaycanın Afrika ilə əməkdaşlığı gücləndirməyə verdiyi prioritet müdrik bir qərardır - MÜSAHİBƏ

    Xarici siyasət
    12:17

    Sabah Bakıya yağış, rayonlara qar yağacaq - PROQNOZ

    Ekologiya
    12:15

    Çin Azərbaycana minatəmizləmə üçün 284 min dollar ayırıb

    Qarabağ
    Bütün Xəbər Lenti