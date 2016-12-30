В Милли Меджлисе выразили протест словам Николая Бордюжи относительно Нагорного Карабаха

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Председатель партии Народного фронта целостного Азербайджана, депутат Гудрет Гасангулиев прокомментировал выражение "Нагорно-карабахская республика" генсека Организации Договора о коллективной безопасности Николая Бордюжи.

Как сообщает Report, на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса Г.Гасангулиев отметил, что Азербайджан должен обратиться в страны-члены ОДКБ относительно его отстранения с должности генсека: "Сколько мы можем терпеть его заявления, которые наносят ущерб позициям самой России. Азербайджан должен стараться улучшить отношения между Израилем и Турцией".

Спикер Огтай Асадов в ответ на слова депутата сказал, что нет необходимости преувеличивать слова генсека ОДКБ Николая Бордюжи: "Его мнение не показывает позицию России. Нельзя предпринимать подобный шаг из-за мнения кого-то. Азербайджан проводит четкую политику. Нет необходимости углублять вопрос".