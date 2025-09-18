В Милли Меджлисе пройдут слушания на тему возвращения в Западный Азербайджан и продвижения идеологии азербайджанства.

Как сообщает Report, вопрос включен в план работы парламентского комитета по делам молодежи и спорта на осеннюю сессию 2025 года.

На слушания по теме "Роль молодежи в возвращении в Западный Азербайджан" будут приглашены студенты, обучающиеся за рубежом и в стране.

Следующие слушания будут посвящены роли молодежи и молодежных организаций в продвижении идеологии азербайджанства.