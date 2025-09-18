Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    В Милли Меджлисе пройдут слушания на тему возвращения в Западный Азербайджан

    Внутренняя политика
    • 18 сентября, 2025
    • 14:14
    В Милли Меджлисе пройдут слушания на тему возвращения в Западный Азербайджан

    В Милли Меджлисе пройдут слушания на тему возвращения в Западный Азербайджан и продвижения идеологии азербайджанства.

    Как сообщает Report, вопрос включен в план работы парламентского комитета по делам молодежи и спорта на осеннюю сессию 2025 года.

    На слушания по теме "Роль молодежи в возвращении в Западный Азербайджан" будут приглашены студенты, обучающиеся за рубежом и в стране.

    Следующие слушания будут посвящены роли молодежи и молодежных организаций в продвижении идеологии азербайджанства.

