В Милли Меджлисе пройдут слушания на тему возвращения в Западный Азербайджан
Внутренняя политика
- 18 сентября, 2025
- 14:14
В Милли Меджлисе пройдут слушания на тему возвращения в Западный Азербайджан и продвижения идеологии азербайджанства.
Как сообщает Report, вопрос включен в план работы парламентского комитета по делам молодежи и спорта на осеннюю сессию 2025 года.
На слушания по теме "Роль молодежи в возвращении в Западный Азербайджан" будут приглашены студенты, обучающиеся за рубежом и в стране.
Следующие слушания будут посвящены роли молодежи и молодежных организаций в продвижении идеологии азербайджанства.
