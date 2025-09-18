Milli Məclisdə Qərbi Azərbaycana qayıdışa həsr edilən dinləmələr keçiriləcək
Daxili siyasət
- 18 sentyabr, 2025
- 14:00
Milli Məclisdə Qərbi Azərbaycana qayıdış və Azərbaycançılıq ideologiyasının təbliğinə həsr edilən dinləmələr keçiriləcək.
"Report" xəbər verir ki, bununla bağlı məsələ parlamentin Gənclər və İdman komitəsinin 2025-ci il payız sessiyası üzrə İş planına daxil edilib.
"Qərbi Azərbaycana qayıdışda gənclərin rolu" mövzusundakı müzakirəyə xaricdə və ölkədə təhsil alan tələbələrin dəvəti gözlənilir.
Komitənin iş planındakı digər dinləmə isə Gənclər və Gənclər Təşkilatlarının Azərbaycançılıq ideologiyasının təbliğində rolu mövzusunu əhatə edəcək.
Son xəbərlər
15:25
EDB 2022-2024-cü illərdə Azərbaycanda BOEM sektoruna cəlb edilmiş investisiyanın məbləğini açıqlayıbMaliyyə
15:25
İmişlinin 4 kəndində 1000-ə yaxın abonentin qazı kəsiləcəkEnergetika
15:22
Marseldə etirazçılar hərbi zavodu bağlayıblarDigər ölkələr
15:22
"İmişli" klubu İntizam Komitəsinin qərarından apellyasiya şikayəti verəcəkFutbol
15:12
Qırğızıstan TDT ölkələrini əməkdaşlığa dair "yol xəritəsi"ni təsdiqləməyi təklif edibXarici siyasət
15:12
"Bakı Taksi Xidməti" Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportundakı vəziyyətə münasibət bildiribİnfrastruktur
15:07
BMTM-nin şöbə müdiri: Azərbaycanla BƏƏ arasında effektiv siyasi və iqtisadi dialoq formalaşıbXarici siyasət
15:07
Azərbaycan və Türkiyənin Mərkəzi Bankları beynəlxalq təcrübənin tətbiqini müzakirə ediblərMaliyyə
15:07