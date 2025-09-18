İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu
    Daxili siyasət
    • 18 sentyabr, 2025
    • 14:00
    Milli Məclisdə Qərbi Azərbaycana qayıdışa həsr edilən dinləmələr keçiriləcək

    Milli Məclisdə Qərbi Azərbaycana qayıdış və Azərbaycançılıq ideologiyasının təbliğinə həsr edilən dinləmələr keçiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, bununla bağlı məsələ parlamentin Gənclər və İdman komitəsinin 2025-ci il payız sessiyası üzrə İş planına daxil edilib.

    "Qərbi Azərbaycana qayıdışda gənclərin rolu" mövzusundakı müzakirəyə xaricdə və ölkədə təhsil alan tələbələrin dəvəti gözlənilir.

    Komitənin iş planındakı digər dinləmə isə Gənclər və Gənclər Təşkilatlarının Azərbaycançılıq ideologiyasının təbliğində rolu mövzusunu əhatə edəcək.

