Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война

    В Милли Меджлисе пройдут общественные слушания, посвященные наследию Гейдара Алиева

    Внутренняя политика
    • 18 сентября, 2025
    • 14:20
    В Милли Меджлисе пройдут общественные слушания, посвященные наследию Гейдара Алиева

    В Милли Меджлисе пройдут общественные слушания на тему "Наследие Гейдара Алиева в развитии местной демократии, самоуправления и регионов в Азербайджане".

    Как сообщает Report, этот вопрос включен в План работы парламентского комитета по делам молодежи и спорта на осеннюю сессию 2025 года.

    План также предусматривает встречу с молодежью в регионах на тему "Великий лидер Гейдар Алиев как основатель азербайджанской молодежной и спортивной политики".

    Гейдар Алиев Милли Меджлис слушания
    Milli Məclisdə Heydər Əliyev irsinə həsr olunan ictimai dinləmə keçiriləcək

    Последние новости

    15:26

    Центробанки Азербайджана и Турции обсудили бюджетное планирование

    Финансы
    15:24

    В Британии задержали трех человек по подозрению в шпионаже на Россию

    Другие страны
    15:18

    Мерсье: Визит комиссара Кос – демонстрация приверженности ЕС миру на Южном Кавказе

    Внешняя политика
    15:15

    Стоимость аудиторских услуг в Азербайджане в I полугодии выросла на 12,4%

    Финансы
    15:14

    ЦБА выдал обязательные предписания 3 компаниям, предоставляющим услуги по обмену валюты

    Финансы
    15:11

    Португалия увеличила импорт нефти из Азербайджана на 3,3%

    Энергетика
    15:08

    Польша и Украина подпишут соглашение о сотрудничестве в сфере беспилотных технологий

    Другие страны
    14:55

    Во Франции арестованы 79 участников протеста - ОБНОВЛЕНО-3

    Другие страны
    14:53
    Фото

    Азербайджан представил культуру и национальную кухню на ярмарке в Париже

    Культура
    Лента новостей