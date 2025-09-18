В Милли Меджлисе пройдут общественные слушания, посвященные наследию Гейдара Алиева
Внутренняя политика
- 18 сентября, 2025
- 14:20
В Милли Меджлисе пройдут общественные слушания на тему "Наследие Гейдара Алиева в развитии местной демократии, самоуправления и регионов в Азербайджане".
Как сообщает Report, этот вопрос включен в План работы парламентского комитета по делам молодежи и спорта на осеннюю сессию 2025 года.
План также предусматривает встречу с молодежью в регионах на тему "Великий лидер Гейдар Алиев как основатель азербайджанской молодежной и спортивной политики".
Последние новости
15:26
Центробанки Азербайджана и Турции обсудили бюджетное планированиеФинансы
15:24
В Британии задержали трех человек по подозрению в шпионаже на РоссиюДругие страны
15:18
Мерсье: Визит комиссара Кос – демонстрация приверженности ЕС миру на Южном КавказеВнешняя политика
15:15
Стоимость аудиторских услуг в Азербайджане в I полугодии выросла на 12,4%Финансы
15:14
ЦБА выдал обязательные предписания 3 компаниям, предоставляющим услуги по обмену валютыФинансы
15:11
Португалия увеличила импорт нефти из Азербайджана на 3,3%Энергетика
15:08
Польша и Украина подпишут соглашение о сотрудничестве в сфере беспилотных технологийДругие страны
14:55
Во Франции арестованы 79 участников протеста - ОБНОВЛЕНО-3Другие страны
14:53
Фото