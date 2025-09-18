В Милли Меджлисе пройдут общественные слушания, посвященные наследию Гейдара Алиева

В Милли Меджлисе пройдут общественные слушания на тему "Наследие Гейдара Алиева в развитии местной демократии, самоуправления и регионов в Азербайджане".

Как сообщает Report, этот вопрос включен в План работы парламентского комитета по делам молодежи и спорта на осеннюю сессию 2025 года.

План также предусматривает встречу с молодежью в регионах на тему "Великий лидер Гейдар Алиев как основатель азербайджанской молодежной и спортивной политики".