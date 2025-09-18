Milli Məclisdə Heydər Əliyev irsinə həsr olunan ictimai dinləmə keçiriləcək

İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu
    Daxili siyasət
    • 18 sentyabr, 2025
    • 14:00
    Milli Məclisdə "Azərbaycanda yerli demokratiyanın, özünüidarəetmənin və regionların inkişafında Heydər Əliyev irsi" mövzusunda ictimai dinləmə keçiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, bununla bağlı məsələ parlamentin Gənclər və İdman komitəsinin 2025-ci il payız sessiyası üzrə İş planına daxil edilib.

    İş planında, həmçinin, "Ulu Öndər Heydər Əliyev Azərbaycan gənclər və idman siyasətinin banisi kimi" mövzusunda regionlarda gənclərlə görüş də nəzərdə tutulub.

    В Милли Меджлисе пройдут общественные слушания, посвященные наследию Гейдара Алиева

