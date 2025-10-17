В Милли Меджлис поступил проект госбюджета на следующий год

В Милли Меджлис поступил проект государственного бюджета Азербайджана на 2026 год и законопроекты, включенные в бюджетный пакет.

Как сообщили Report в ММ, 15 октября президент Ильхам Алиев представил на рассмотрение Милли Меджлиса проект закона "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2026 год".

Законопроект вместе с сопроводительными документами направлен в Счетную палату для получения отзыва. После этого он будет обсужден в Милли Меджлисе.

Доходы госбюджета на 2026 год прогнозируются в размере 38 млрд 609 млн манатов. В структуре доходов увеличивается доля ненефтяного сектора, что позволит снизить зависимость от нефтяных поступлений. 57,4% доходов и 78,7% налогов будут формироваться за счет ненефтяных источников.