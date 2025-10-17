Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум
    Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум

    В Милли Меджлис поступил проект госбюджета на следующий год

    Внутренняя политика
    • 17 октября, 2025
    • 18:57
    В Милли Меджлис поступил проект госбюджета на следующий год

    В Милли Меджлис поступил проект государственного бюджета Азербайджана на 2026 год и законопроекты, включенные в бюджетный пакет.

    Как сообщили Report в ММ, 15 октября президент Ильхам Алиев представил на рассмотрение Милли Меджлиса проект закона "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2026 год".

    Законопроект вместе с сопроводительными документами направлен в Счетную палату для получения отзыва. После этого он будет обсужден в Милли Меджлисе.

    Доходы госбюджета на 2026 год прогнозируются в размере 38 млрд 609 млн манатов. В структуре доходов увеличивается доля ненефтяного сектора, что позволит снизить зависимость от нефтяных поступлений. 57,4% доходов и 78,7% налогов будут формироваться за счет ненефтяных источников.

    проект бюджета Милли Меджлис
    Gələn ilin dövlət büdcəsinin layihəsi Milli Məclisə daxil olub
    Draft state budget for next year submitted to Milli Majlis

    Последние новости

    19:39

    Первый вице-президент Мехрибан Алиева встретилась с Папой Римским Львом XIV

    Внешняя политика
    19:34

    Отчисления в Фонд ОМС из бюджета сокращаются почти на 37%

    Финансы
    19:29

    Министр: Азербайджан - потенциальный союзник Мальдив в развитии "зеленой энергетики"

    Энергетика
    19:28

    В Азербайджане в 2026 году 66 городов и районов не получат средства из госбюджета

    Финансы
    19:19

    Стала известна дата визита главы МИД Эстонии в Азербайджан

    Внешняя политика
    19:16

    Абдулла Мутталиб: Мальдивы видят потенциал для сотрудничества с Азербайджаном в сфере туризма

    Туризм
    19:15

    В 2026 году 3,5 млрд манатов будет направлено на восстановление Карабаха и Восточного Зангезура

    Финансы
    19:12

    Самолет Uzbekistan Airways совершил вынужденную посадку в Баку

    Инфраструктура
    19:08

    Словакия выделит Украине новый пакет помощи на 800 тыс. евро

    Другие страны
    Лента новостей