В МИД Азербайджана прошло расширенное заседание коллегии
Внутренняя политика
- 23 января, 2026
- 18:58
В Министерстве иностранных дел Азербайджана под председательством главы ведомства Джейхуна Байрамова состоялось расширенное заседание коллегии.
Как сообщает Report, в заседании приняли участие руководство МИД и главы структурных подразделений.
В ходе встречи были обсуждены итоги деятельности министерства в 2025 году в соответствии с внешнеполитическим курсом, определенным президентом Азербайджана, основные приоритеты на 2026 год, вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества, а также направления экономической, климатической и гуманитарной дипломатии. Также были затронуты вопросы постконфликтной дипломатической деятельности и защиты прав граждан Азербайджана за рубежом.
По итогам заседания даны соответствующие поручения.
Последние новости
19:02
Замглавы МИД Ирана: Отношения с Азербайджаном развиваются в положительном ключеВнешняя политика
18:58
Фото
В МИД Азербайджана прошло расширенное заседание коллегииВнутренняя политика
18:51
Фото
Али Асадов обсудил двустороннее сотрудничество с главой Конгресса депутатов ИспанииВнешняя политика
18:46
Спикер парламента Испании отметила наличие единых ценностей с АзербайджаномВнешняя политика
18:29
Видео
Euronews подготовил сюжет о развитии государственно-частного партнерства в АзербайджанеБизнес
18:24
В Болгарии впервые в истории пост президента заняла женщина - ОБНОВЛЕНОДругие страны
18:13
Школы в Тегеране переходят на дистанционное обучениеВ регионе
17:59
Силы обороны Украины поразили нефтебазу в Пензенской области РФДругие страны
17:56
Видео