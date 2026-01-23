В МИД Азербайджана прошло расширенное заседание коллегии

В Министерстве иностранных дел Азербайджана под председательством главы ведомства Джейхуна Байрамова состоялось расширенное заседание коллегии.

Как сообщает Report, в заседании приняли участие руководство МИД и главы структурных подразделений.

В ходе встречи были обсуждены итоги деятельности министерства в 2025 году в соответствии с внешнеполитическим курсом, определенным президентом Азербайджана, основные приоритеты на 2026 год, вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества, а также направления экономической, климатической и гуманитарной дипломатии. Также были затронуты вопросы постконфликтной дипломатической деятельности и защиты прав граждан Азербайджана за рубежом.

По итогам заседания даны соответствующие поручения.