    В МИД Азербайджана прошло расширенное заседание коллегии

    Внутренняя политика
    • 23 января, 2026
    • 18:58
    В МИД Азербайджана прошло расширенное заседание коллегии

    В Министерстве иностранных дел Азербайджана под председательством главы ведомства Джейхуна Байрамова состоялось расширенное заседание коллегии.

    Как сообщает Report, в заседании приняли участие руководство МИД и главы структурных подразделений.

    В ходе встречи были обсуждены итоги деятельности министерства в 2025 году в соответствии с внешнеполитическим курсом, определенным президентом Азербайджана, основные приоритеты на 2026 год, вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества, а также направления экономической, климатической и гуманитарной дипломатии. Также были затронуты вопросы постконфликтной дипломатической деятельности и защиты прав граждан Азербайджана за рубежом.

    По итогам заседания даны соответствующие поручения.

    Фото
    XİN-də geniştərkibli kollegiya iclası keçirilib

    Лента новостей