    В МЧС Азербайджана почтили память жертв трагедии 20 Января

    Внутренняя политика
    • 19 января, 2026
    • 18:37
    В МЧС Азербайджана почтили память жертв трагедии 20 Января

    В Министерстве по чрезвычайным ситуациям Азербайджана состоялось мероприятие, посвященное 36-й годовщине трагедии 20 Января.

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МЧС, в нем приняли участие ответственные сотрудники ведомства, преподаватели и курсанты Академии МЧС, сын погибшего 20 января Джабраила Ханмаммадова Абульфаз Ханмаммадов и основатель газеты "Угурлу Йол", журналист Илья Рзаев.

    Участники почтили память погибших минутой молчания. В ходе выступлений они отметили, что даже спустя много лет боль и страдания от той ужасной ночи до сих пор живут в сердцах и памяти нашего народа.

    В завершение был показан документальный фильм о кровавых событиях января 1990 года.

    Напомним, что в ночь с 19 на 20 января 1990 года по приказу генерального секретаря ЦК Компартии СССР Михаила Горбачева в Баку и несколько районов Азербайджана были введены военные подразделения Минобороны, КГБ и МВД СССР. В результате незаконного ввода войск в Баку и районах были убиты 147 человек, 744 получили ранения.

    Лента новостей