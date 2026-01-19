В МЧС Азербайджана почтили память жертв трагедии 20 Января

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям Азербайджана состоялось мероприятие, посвященное 36-й годовщине трагедии 20 Января.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МЧС, в нем приняли участие ответственные сотрудники ведомства, преподаватели и курсанты Академии МЧС, сын погибшего 20 января Джабраила Ханмаммадова Абульфаз Ханмаммадов и основатель газеты "Угурлу Йол", журналист Илья Рзаев.

Участники почтили память погибших минутой молчания. В ходе выступлений они отметили, что даже спустя много лет боль и страдания от той ужасной ночи до сих пор живут в сердцах и памяти нашего народа.

В завершение был показан документальный фильм о кровавых событиях января 1990 года.

Напомним, что в ночь с 19 на 20 января 1990 года по приказу генерального секретаря ЦК Компартии СССР Михаила Горбачева в Баку и несколько районов Азербайджана были введены военные подразделения Минобороны, КГБ и МВД СССР. В результате незаконного ввода войск в Баку и районах были убиты 147 человек, 744 получили ранения.