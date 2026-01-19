İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar

    FHN-də 20 Yanvar faciəsinin qurbanları anılıb

    Daxili siyasət
    • 19 yanvar, 2026
    • 18:20
    FHN-də 20 Yanvar faciəsinin qurbanları anılıb

    Fövqəladə Hallar Nazirliyi (FHN) tərəfindən 20 Yanvar faciəsinin 36-cı ildönümü ilə əlaqədar anım tədbiri keçirilib.

    Bu barədə "Report"a FHN-in Mətbuat xidmətindən bildirilib.

    Tədbirdə Nazirliyin məsul əməkdaşları, FHN Akademiyasının professor-müəllim heyəti və kursantları, 20 yanvar şəhidi Cəbrayıl Xanməmmədovun oğlu Əbulfəz Xanməmmədov və "Uğurlu Yol" qəzetinin təsisçisi jurnalist İlyas Rzayev iştirak edib.

    Əvvəlcə, mərasim iştirakçıları faciə qurbanlarının və ölkəmizin suverenliyi, müstəqilliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda şəhid olmuş qəhrəman Vətən övladlarının xatirəsini bir dəqiqəlik sükutla yad ediblər.

    Tədbirdə çıxış edənlər 20 Yanvar hadisələrinin baş verməsindən 36 il keçməsinə baxmayaraq, həmin dəhşətli gecənin ağrı-acılarının bu gün də xalqımızın qəlbində, yaddaşında yaşadığını diqqətə çatdırıblar. Bildirilib ki, 1990-cı il yanvarın 19-dan 20-nə keçən gecə SSRİ güc strukturlarına məxsus silahlı birləşmələr Bakıya və Azərbaycanın bir neçə rayonuna yeridilib, ağır texnikadan və müxtəlif tipli silahlardan istifadə edilərək kütləvi qırğınlar törədib.

    Sovet rəhbərliyinin cinayətkar əməllərinə etiraz edən Ulu Öndər Heydər Əliyev 1990-cı ilin 21 yanvar tarixində repressiv sovet rejiminin sərt qadağalarına baxmayaraq, öz həyatını təhlükə qarşısında qoyaraq Azərbaycanın Moskvadakı daimi nümayəndəliyinə gələrək qanlı faciənin təşkilatçılarını dünya ictimaiyyəti qarşısında ifşa edib.

    Qeyd olunub ki, Ümummilli Liderin təşəbbüsü ilə 29 mart 1994-cü ildə Milli Məclis "1990-cı il yanvarın 20-də Bakıda törədilmiş faciəli hadisələr haqqında" qərar qəbul edib. Ulu Öndər Heydər Əliyev 20 Yanvar faciəsinin başvermə səbəbləri və günahkarların araşdırılması istiqamətində gərgin fəaliyyət göstərib və nəticədə bir çox həqiqətlər üzə çıxıb.

    Bildirilib ki, Dahi Rəhbərin layiqli davamçısı Prezident, Müzəffər Ali Baş Komandan cənab İlham Əliyevin tapşırığı ilə 20 Yanvar hadisələri ilə əlaqədar əlilliyi olan şəxslər və şəhid ailələri üçün Azərbaycanda effektiv sosial müdafiə sistemi formalaşdırılıb və həmin kateqoriyadan olan şəxslər bu gün də dövlətin yüksək diqqət və qayğısı ilə əhatə olunublar.

    Sonda qanlı yanvar hadisələrindən bəhs edən film nümayiş olunub.

    Fövqəladə Hallar Nazirliyi anım Qara Yanvar
    Foto
    В МЧС Азербайджана почтили память жертв трагедии 20 Января

    Son xəbərlər

    18:39

    İranda internet həftəsonuna qədər bərpa olunacaq

    Region
    18:35

    AYNA daha 4 istiqamətdə şəhərlərarası və rayondaxili marşrutları üzrə müsabiqələrin qaliblərini elan edib

    İnfrastruktur
    18:34

    Merts Davosda rüsumların tətbiqinə görə Trampla görüşmək niyyətindədir

    Digər ölkələr
    18:27
    Foto

    Şabranda bu il tullantı su təmizləyici qurğular əsaslı təmir olunacaq

    İnfrastruktur
    18:25

    Bakıda 20 istiqamətdə tıxac müşahidə olunur - SİYAHI, YENİLƏNİB

    İnfrastruktur
    18:24

    Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: "Seleksiya zamanı seçilənlər gələcəkdə daha güclü oyunçu olacaqlar"

    Komanda
    18:21

    Salyanda yol qəzası olub, ölən və yaralanan var

    Hadisə
    18:20
    Foto

    FHN-də 20 Yanvar faciəsinin qurbanları anılıb

    Daxili siyasət
    18:12

    İnsanlıq və Sülh Mükafatı - İlham Əliyevin sülh gündəliyinin dünyada təqdiri - ŞƏRH

    Analitika
    Bütün Xəbər Lenti