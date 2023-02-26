В Лянкаране почтили память жертв Ходжалинского геноцида

В Лянкаране почтили память жертв Ходжалинского геноцида.

В Лянкаране почтили память жертв Ходжалинского геноцида.

Как сообщает южное бюро Report, в связи с 31-й годовщиной Ходжалинского геноцида перед памятником ”Мать“ в центральном парке Лянкарана состоялась церемония, посвященная памяти жертв геноцида азербайджанцев.

Глава исполнительной власти города Лянкяран Талех Гарашов, руководители правоохранительных органов, управлений, предприятий и организаций района, представители общественности, личный состав воинских частей возложили цветы к памятнику и почтили память жертв трагедии.

В связи с годовщиной Ходжалинского геноцида в управлениях, учреждениях и организациях района были организованы вечера памяти, выставки картин и книг. В Лянкаранском государственном драматическом театре имени Везирова была показана литературно-художественная композиция, посвященная памяти жертв геноцида.