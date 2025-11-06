В Лачыне состоялся марш Победы военнослужащих
Внутренняя политика
- 06 ноября, 2025
- 11:13
В Лачыне прошел марш в честь 5-й годовщины Дня Победы
Как сообщает карабахское бюро Report, военнослужащие прошли по центральному проспекту города, после чего марш завершился на Площади флага.
Жители Лачына приветствовали участников шествия аплодисментами.
