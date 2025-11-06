В Лачыне состоялся марш Победы военнослужащих

В Азербайджане импортируемые промпарками автобусы могут освободить от НДС Промышленность

Семь европейских стран предложили ЕК ввести пошлины на российские товары Другие страны

Объем затрат по АЧГ за 9 месяцев 2025 года снизился на 5% Энергетика

Депутат: Частный сектор получил большую часть налоговых льгот в этом году Финансы

Резидентов НАР планируют освободить от большинства налогов на 10 лет Финансы

В Южной Корее 7 человек пропали без вести после обрушения здания электростанции Другие страны

Правительство Армении выделит дополнительно $11 млн на оборонные нужды В регионе

Азербайджан повысит акцизы на энергетики Финансы