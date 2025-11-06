Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 Парад Победы
    В Лачыне состоялся марш Победы военнослужащих

    Внутренняя политика
    • 06 ноября, 2025
    • 11:13
    В Лачыне прошел марш в честь 5-й годовщины Дня Победы

    Как сообщает карабахское бюро Report, военнослужащие прошли по центральному проспекту города, после чего марш завершился на Площади флага.

    Жители Лачына приветствовали участников шествия аплодисментами.

    Laçında hərbçilərin Zəfər yürüşü keçirilib

