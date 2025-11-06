İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Zəfər paradı
    Laçında hərbçilərin Zəfər yürüşü keçirilib

    Daxili siyasət
    • 06 noyabr, 2025
    • 10:51
    Laçında hərbçilərin Zəfər yürüşü keçirilib

    Laçın şəhərində Zəfər Günü münasibətilə hərbçilərin yürüşü keçirilib.

    "Report"un Qarabağ bürosu xəbər verir ki, Laçının Bayraq meydanından başlayan yürüş şəhərin mərkəzi prospekti boyunca müəyyən olunan marşrut üzrə davam edərək başladığı yerdə başa çatıb.

    Əsgərlərin nizami yürüşü şəhər sakinlərinin alqışları ilə müşayiət olunub.

    Foto
    В Лачыне состоялся марш Победы военнослужащих

