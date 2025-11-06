Laçında hərbçilərin Zəfər yürüşü keçirilib
Daxili siyasət
- 06 noyabr, 2025
- 10:51
Laçın şəhərində Zəfər Günü münasibətilə hərbçilərin yürüşü keçirilib.
"Report"un Qarabağ bürosu xəbər verir ki, Laçının Bayraq meydanından başlayan yürüş şəhərin mərkəzi prospekti boyunca müəyyən olunan marşrut üzrə davam edərək başladığı yerdə başa çatıb.
Əsgərlərin nizami yürüşü şəhər sakinlərinin alqışları ilə müşayiət olunub.
Son xəbərlər
11:56
BP AÇG-dən hasilatın həcmini açıqlanıbEnergetika
11:56
Orxan Nəzərli: "Vergi Məcələsindəki dəyişikliklər strateji hədəflər nəzərə alınmaqla hazırlanıb"Biznes
11:53
"Qarabağ" avrokuboklarda 200-cü oyununu keçirib və 250-ci qolunu vurubFutbol
11:50
Sakin: Əcnəbi turistlər Zəfər yürüşünü maraqla izləyiblərDaxili siyasət
11:48
Azərbaycan klubunun futbolçusu 4 oyunluq cəzalandırılıbFutbol
11:46
Azərbaycanda bayram günlərində mənşə sertifikatı verilməsi davam etdiriləcəkBiznes
11:42
Bu il AÇG üzrə əsaslı xərclər 6 %-ə yaxın azalıbEnergetika
11:40
"Neftçi" klubu 2500 manat cərimələnibFutbol
11:35