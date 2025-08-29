    Ильхам Алиев Украина ШОС банки экспорт

    В Кюрдамире простились с шехидом I Карабахской войны Ризваном Гаджиевым

    • 29 августа, 2025
    • 13:10
    В селе Годжалы Кюрдамирского района прошла церемония прощания с шехидом Первой Карабахской войны Ризваном Гаджиевым.

    Как сообщает Report, останки шехида были найдены спустя 32 года на территории села Гаджар в Физули.

    В церемонии прощания приняли участие родственники шехида, официальные лица и представители общественности.

    Останки шехида захоронены на кладбище села Годжалы Кюрдамирского района. 

    Ризван Гара оглу Гаджиев родился в 1973 году. Он погиб в апреле 1993 года в боях в направлении Физулинского района и считался пропавшим без вести.

    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Фото
    Kürdəmirdə Birinci Qarabağ müharibəsinin itkin şəhidi Rizvan Hacıyev dəfn olunub - YENİLƏNİB

