В Кюрдамире простились с шехидом I Карабахской войны Ризваном Гаджиевым
Внутренняя политика
- 29 августа, 2025
- 13:10
В селе Годжалы Кюрдамирского района прошла церемония прощания с шехидом Первой Карабахской войны Ризваном Гаджиевым.
Как сообщает Report, останки шехида были найдены спустя 32 года на территории села Гаджар в Физули.
В церемонии прощания приняли участие родственники шехида, официальные лица и представители общественности.
Останки шехида захоронены на кладбище села Годжалы Кюрдамирского района.
Ризван Гара оглу Гаджиев родился в 1973 году. Он погиб в апреле 1993 года в боях в направлении Физулинского района и считался пропавшим без вести.
Останки шехида будут похоронены на кладбище села Годжалы.
Последние новости
15:12
В Агдаме производство обуви выросло в 20 разПромышленность
15:05
В Сербии перехватили конверт с патронами, адресованный главе МВДДругие страны
15:03
Ташкент и Астана намерены углублять сотрудничество в сфере нефтегазодобычиЭнергетика
15:00
Представитель АФФА: Цель WFLP - развитие навыков женщин на руководящих должностяхФутбол
14:59
Пакистан и Армения договорились рассмотреть вопрос об установлении дипотношенийДругие страны
14:53
Украина атаковала нефтяной объект в БрянскеДругие страны
14:50
МИД Швеции вызвал посла РоссииДругие страны
14:43
Генсек: Азербайджан является активным партнером по диалогу ШОСПолитика
14:28