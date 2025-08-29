В Кюрдамире простились с шехидом I Карабахской войны Ризваном Гаджиевым

В селе Годжалы Кюрдамирского района прошла церемония прощания с шехидом Первой Карабахской войны Ризваном Гаджиевым.

Как сообщает Report, останки шехида были найдены спустя 32 года на территории села Гаджар в Физули.

В церемонии прощания приняли участие родственники шехида, официальные лица и представители общественности.

Останки шехида захоронены на кладбище села Годжалы Кюрдамирского района.

Ризван Гара оглу Гаджиев родился в 1973 году. Он погиб в апреле 1993 года в боях в направлении Физулинского района и считался пропавшим без вести.

