    İlham Əliyev Futbol Türkiyə zəfər bayramı Cüdo DÇ Təhsil

    Kürdəmirdə Birinci Qarabağ müharibəsinin itkin şəhidi Rizvan Hacıyev dəfn olunub - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    • 29 avqust, 2025
    • 13:23
    Kürdəmirdə Birinci Qarabağ müharibəsinin itkin şəhidi Rizvan Hacıyev dəfn olunub - YENİLƏNİB

    Birinci Qarabağ müharibəsində itkin düşmüş hesab edilən və nəşinin qalıqları 32 il sonra tapılan Rizvan Qara oğlu Hacıyev dəfn edilib.

    "Report"un Yuxarı Şirvan bürosu xəbər verir ki, şəhidlə keçirilən vida mərasimindən sonra onun nəşinin qalıqları Kürdəmir rayonunun Qocalı kənd qəbiristanlığında torpağa tapşırılıb.

    Kürdəmir rayonunun Qocalı kəndində Birinci Qarabağ müharibəsində itkin düşmüş hesab edilən və nəşinin qalıqları 32 il sonra Füzulinin Qacar kəndi ərazisində tapılan Rizvan Qara oğlu Hacıyevlə vida mərasimi keçirilib.

    "Report"un Yuxarı Şirvan bürosu xəbər verir ki, vida mərasimində şəhidin doğmaları, rayonun rəsmi şəxsləri və ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər.

    Rizvan Qara oğlu Hacıyev 1973-cü ildə anadan olub. 1993-cü ilin aprel ayında Füzuli rayonu istiqamətində gedən döyüşlərdə şəhid olub və itkin şəhid kimi qeydiyyata alınıb.

    Şəhidin nəşinin qalıqları Qocalı kənd qəbiristanlığında dəfn olunacaq.

    Qarabağ   itkin şəhid   Kürdəmir   nəşinin qalıqları   Birinci Qarabağ müharibəsi  
    Rus Versiası Rus Versiası
    Foto
    В Кюрдамире простились с шехидом I Карабахской войны Ризваном Гаджиевым

    Son xəbərlər

    15:05

    Pakistan və Ermənistan diplomatik münasibətlərin qurulmasını nəzərdən keçirməklə bağlı razılığa gəlib

    Digər ölkələr
    14:56

    Ukrayna Bryanskda neft obyektinə hücum edib

    Digər ölkələr
    14:55

    Rusiya səfiri İsveç XİN-ə çağırılıb

    Digər ölkələr
    14:44

    Ağdamda ayaqqabı istehsalı 20 dəfə artıb

    Sənaye
    14:43

    Moskva Alyaskadakı danışıqlarının təfərrüatlarını açıqlamağı məqsədəuyğun hesab etmir

    Digər ölkələr
    14:42

    AFFA rəsmisi: "WFLP-nin məqsədi qərarverici vəzifələrdə çalışan qadınların bacarıqlarını inkişaf etdirməkdir"

    Futbol
    14:41
    Foto

    Mingəçevir Dövlət Universitetində şəhid məzun Əzəmi Hüseynovun doğum günü anılıb

    Elm və təhsil
    14:36

    Kreml: Putin Zelenski ilə görüşün mümkünlüyünü istisna etmir

    Digər ölkələr
    14:29

    Moskva Satira Teatrının sabiq direktoru Məmmədəli Ağayevə ittiham irəli sürülüb

    Region
    Bütün Xəbər Lenti