Kürdəmirdə Birinci Qarabağ müharibəsinin itkin şəhidi Rizvan Hacıyev dəfn olunub - YENİLƏNİB
- 29 avqust, 2025
- 13:23
Birinci Qarabağ müharibəsində itkin düşmüş hesab edilən və nəşinin qalıqları 32 il sonra tapılan Rizvan Qara oğlu Hacıyev dəfn edilib.
"Report"un Yuxarı Şirvan bürosu xəbər verir ki, şəhidlə keçirilən vida mərasimindən sonra onun nəşinin qalıqları Kürdəmir rayonunun Qocalı kənd qəbiristanlığında torpağa tapşırılıb.
Kürdəmir rayonunun Qocalı kəndində Birinci Qarabağ müharibəsində itkin düşmüş hesab edilən və nəşinin qalıqları 32 il sonra Füzulinin Qacar kəndi ərazisində tapılan Rizvan Qara oğlu Hacıyevlə vida mərasimi keçirilib.
"Report"un Yuxarı Şirvan bürosu xəbər verir ki, vida mərasimində şəhidin doğmaları, rayonun rəsmi şəxsləri və ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər.
Rizvan Qara oğlu Hacıyev 1973-cü ildə anadan olub. 1993-cü ilin aprel ayında Füzuli rayonu istiqamətində gedən döyüşlərdə şəhid olub və itkin şəhid kimi qeydiyyata alınıb.
Şəhidin nəşinin qalıqları Qocalı kənd qəbiristanlığında dəfn olunacaq.