    В Кяльбаджар выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев

    Внутренняя политика
    • 26 ноября, 2025
    • 06:47
    Очередная группа бывших вынужденных переселенцев выехала в город Кяльбаджар.

    Как сообщает Report, ранее эти семьи временно были расселены в общежитиях, санаториях, детских лагерях, недостроенных и административных зданиях.

    Но в результате блестящей победы Азербайджанской армии в Отечественной войне под руководством президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева у бывших вынужденных переселенцев появилась возможность добровольно, безопасно и достойно вернуться на родину спустя 30 лет.

    На данном этапе в Кяльбаджар возвращаются 27 семей (112 человек).

    Жители выразили признательность главе государства и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за всестороннюю государственную заботу, а также поблагодарили отважную Азербайджанскую армию за освобождение наших земель от оккупации, пожелали упокоения душ шехидов, погибших во имя этой высокой цели.

    Великое возвращение Кяльбаджарский район
