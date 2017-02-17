В Комиссию по вопросам помилования при президенте поступило 800 обращений

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Вчера состоялось очередное заседание Комиссии по вопросам помилования при президенте Азербайджанской Республики. На заседании отмечено, что в комиссию поступило свыше 800 обращений

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам член комиссии Рашад Меджид.

По его словам, на вчерашнем заседании рассмотрено 150 обращений.

"Половина из них получила положительное заключение. Сегодня заседание продолжится. В ближайшие недели будут рассмотрены все обращения. Ожидаем, что накануне Новруз байрамы президент Ильхам Алиев подпишет указ о помиловании", - сказал Р. Меджид.