    В Каспийском море спасены трое в лодке

    Внутренняя политика
    • 03 ноября, 2025
    • 16:45
    В Каспийском море спасены трое в лодке

    В Каспийском море проведена операция по спасению терпящих бедствие граждан Азербайджана.

    Как сообщает Report со ссылкой на Государственную пограничную службу (ГПС), в отделение Кялядяхня Астаринского отдела Береговой охраны поступила информация о повреждении рыболовецкой лодки, на которой находились трое человек, в территориальных водах Азербайджана.

    В ходе поисково-спасательной операции были спасены жители Астаринского района Рухид Агабалаев (1980 г.р.), Намиг Гасанов (1985 г.р.) и Ариф Гасанов (1974 г.р.).

    Все терпящие бедствие были подняты на борт пограничного корабля и доставлены на берег.

