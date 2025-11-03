В Каспийском море спасены трое в лодке
Внутренняя политика
- 03 ноября, 2025
- 16:45
В Каспийском море проведена операция по спасению терпящих бедствие граждан Азербайджана.
Как сообщает Report со ссылкой на Государственную пограничную службу (ГПС), в отделение Кялядяхня Астаринского отдела Береговой охраны поступила информация о повреждении рыболовецкой лодки, на которой находились трое человек, в территориальных водах Азербайджана.
В ходе поисково-спасательной операции были спасены жители Астаринского района Рухид Агабалаев (1980 г.р.), Намиг Гасанов (1985 г.р.) и Ариф Гасанов (1974 г.р.).
Все терпящие бедствие были подняты на борт пограничного корабля и доставлены на берег.
