В ИВ Баку состоялось совещание в связи с инцидентом с гибелью женщины в лифте

В исполнительной власти города Баку прошло расширенное совещание в связи с инцидентом с гибелью женщины, застрявшей в дверях лифта в одном из жилых домов в Бинагадинском районе столицы.

В исполнительной власти города Баку прошло расширенное совещание в связи с инцидентом с гибелью женщины, застрявшей в дверях лифта в одном из жилых домов в Бинагадинском районе столицы.

Об этом сообщили Report в пресс-службе исполнительной власти.

На совещании с участием руководителей хозяйственных служб столицы было проанализировано состояние существующего лифтового хозяйства в многоэтажных жилых домах.

Было отмечено, что для расследования инцидента при исполнительной власти Баку создана комиссия, которая совместно с правоохранительными органами проводит тщательную проверку деятельности ПО "Лифттемир".

Кроме того, директору "Лифттемир" Халиду Алекберову был объявлен строгий выговор, комиссия по итогам расследования примет решение о том, останется ли он на занимаемой должности.

Также отмечается, что начальник специализированного производственного управления "Бакымензилавтомат" Ильхам Гусейнов и начальник Объединения жилищно-коммунального хозяйства Бинагадинского района Элмин Заманов отстранены от должностей на период расследования.

Напомним, что 26 марта в Бинагадинском районе Баку 45-летняя женщина погибла, застряв в дверях лифта.