В исполнительной власти Баку опровергли информацию о Центральном ботаническом саде

Информация о Центральном ботаническом саде, распространяемая некоторыми пользователями социальных сетей, не отражает действительности.

Информация о Центральном ботаническом саде, распространяемая некоторыми пользователями социальных сетей, не отражает действительности.

Об этом Report сообщили в Исполнительной власти города Баку.

Сообщается, что распространяемая информация о запланированной вырубке деревьев не отражает действительности, тем более, что наряду с сохранением имеющихся в саду зеленых насаждений, в соответствии с поручениями главы государства на месте сносимых на территории многочисленных незаконных построек планируется посадка новых деревьев.

Распространяемые в соцсетях изображения под видом т.н. проекта модернизации сада - лишь один из многих проектов, первоначально представленных отдельными авторами и не одобренных.