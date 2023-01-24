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В исполнительной власти Баку опровергли информацию о Центральном ботаническом саде 

В исполнительной власти Баку опровергли информацию о Центральном ботаническом саде  Информация о Центральном ботаническом саде, распространяемая некоторыми пользователями социальных сетей, не отражает действительности.
Внутренняя политика
24 января 2023 г. 20:38
В исполнительной власти Баку опровергли информацию о Центральном ботаническом саде 

Информация о Центральном ботаническом саде, распространяемая некоторыми пользователями социальных сетей, не отражает действительности.

Об этом Report сообщили в Исполнительной власти города Баку.

Сообщается, что распространяемая информация о запланированной вырубке деревьев не отражает действительности, тем более, что наряду с сохранением имеющихся в саду зеленых насаждений, в соответствии с поручениями главы государства на месте сносимых на территории многочисленных незаконных построек планируется посадка новых деревьев.

Распространяемые в соцсетях изображения под видом т.н. проекта модернизации сада - лишь один из многих проектов, первоначально представленных отдельными авторами и не одобренных.

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Версия на азербайджанском языке BŞİH: "Mərkəzi Nəbatət Bağı ilə bağlı məlumatlar həqiqəti əks etdirmir"

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