В Ходжавенде проходит мероприятие по случаю Дня города

В Ходжавенде организовали масштабное мероприятие по случаю Дня города, который ежегодно отмечается 20 сентября.

Как сообщает из города корреспондент Report, мероприятие организовано Специальным представительством президента Азербайджана в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах совместно с Министерством культуры.

Основная цель мероприятия - отметить освобождение Ходжавенда от оккупации, восстановление территориальной целостности и полного суверенитета Азербайджана, увековечить историю победы азербайджанского народа.

В то же время, мероприятие направлено на то, чтобы собрать вместе жителей Ходжавенда, создать условия для эффективного досуга детей и взрослых, внести вклад в культурную жизнь города, а также создать теплую и запоминающуюся праздничную атмосферу для жителей, вернувшихся к родному очагу.

В рамках мероприятия, которое продлится в течение всего дня, планируется провести ряд культурно-массовых мероприятий. Торжества завершатся грандиозным фейерверком.