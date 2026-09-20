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    В Ходжавенде проходит мероприятие по случаю Дня города

    Внутренняя политика
    • 20 сентября, 2026
    • 15:59
    В Ходжавенде проходит мероприятие по случаю Дня города

    В Ходжавенде организовали масштабное мероприятие по случаю Дня города, который ежегодно отмечается 20 сентября.

    Как сообщает из города корреспондент Report, мероприятие организовано Специальным представительством президента Азербайджана в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах совместно с Министерством культуры.

    Основная цель мероприятия - отметить освобождение Ходжавенда от оккупации, восстановление территориальной целостности и полного суверенитета Азербайджана, увековечить историю победы азербайджанского народа.

    В то же время, мероприятие направлено на то, чтобы собрать вместе жителей Ходжавенда, создать условия для эффективного досуга детей и взрослых, внести вклад в культурную жизнь города, а также создать теплую и запоминающуюся праздничную атмосферу для жителей, вернувшихся к родному очагу.

    В рамках мероприятия, которое продлится в течение всего дня, планируется провести ряд культурно-массовых мероприятий. Торжества завершатся грандиозным фейерверком.

    В Ходжавенде проходит мероприятие по случаю Дня города
    В Ходжавенде проходит мероприятие по случаю Дня города
    В Ходжавенде проходит мероприятие по случаю Дня города
    В Ходжавенде проходит мероприятие по случаю Дня города
    В Ходжавенде проходит мероприятие по случаю Дня города
    В Ходжавенде проходит мероприятие по случаю Дня города
    В Ходжавенде проходит мероприятие по случаю Дня города
    В Ходжавенде проходит мероприятие по случаю Дня города
    В Ходжавенде проходит мероприятие по случаю Дня города
    В Ходжавенде проходит мероприятие по случаю Дня города
    В Ходжавенде проходит мероприятие по случаю Дня города
    В Ходжавенде проходит мероприятие по случаю Дня города
    В Ходжавенде проходит мероприятие по случаю Дня города
    В Ходжавенде проходит мероприятие по случаю Дня города

    День города Ходжавенд
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