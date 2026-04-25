    В Ханкенди запущены внутригородские автобусные маршруты

    В Ханкенди запущены внутригородские автобусные маршруты

    В Ханкенди с сегодняшнего дня запущены внутригородские автобусные маршруты.

    Как сообщает Report, вдоль маршрутов обустроены 62 остановки с соответствующими указателями.

    Маршруты охватывают все ключевые точки города: маршрут №1 свяжет клинику Карабахского университета с Ханкендинской швейной фабрикой, маршрут №2 - поселок Кяркиджахан с железнодорожно-автовокзальным комплексом, маршрут №3 - клинику Карабахского университета с 1-м кольцом.

    Перевозки осуществляются электробусами компании BakuBus.

    На начальном этапе на линии работают 10 машин с интервалом движения 14–15 минут.

    Карабах Ханкенди Автобусные рейсы Великое возвращение
    Bu gündən Xankəndidə şəhərdaxili avtobus marşrutları fəaliyyətə başlayıb

