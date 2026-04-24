    • 24 апреля, 2026
    • 20:30
    В Ханкенди запускают городские автобусные маршруты

    В Ханкенди запускаются городские автобусные маршруты, которые обеспечат бесперебойное и качественное транспортное сообщение по ключевым направлениям города.

    Как сообщает Report со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA), в рамках создания современной транспортной инфраструктуры разработан и уже внедряется новый план сети общественного транспорта.

    Отмечается, что маршруты охватят все важные точки города. В частности, маршрут №1 будет курсировать по направлению "Клиника Карабахского университета - Ханкендинская швейная фабрика", маршрут №2 - "поселок Кяркиджахан - железнодорожно-автовокзальный комплекс", а маршрут №3 - "Клиника Карабахского университета - 1-е кольцо".

    Всего по линиям определены 62 автобусные остановки, где уже установлены соответствующие знаки.

    Перевозки будут осуществляться экологически чистыми электробусами компании BakuBus. На начальном этапе на линии выйдут 10 транспортных средств с интервалом движения 14–15 минут.

    Оплата проезда будет осуществляться исключительно в безналичной форме - с использованием BakıKart, QR-билетов, а также через NFC с помощью банковских карт и мобильных платежных систем, включая Google Pay и Apple Pay. Пополнение физических карт возможно через терминалы на территории города.

    В агентстве также сообщили, что движение автобусов будет контролироваться в режиме реального времени через мониторинговый центр AYNA.

    Ханкенди Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA)
    Xankəndidə şəhərdaxili avtobus marşrutları fəaliyyətə başlayır

