    Xankəndidə şəhərdaxili avtobus marşrutları fəaliyyətə başlayır

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən (AYNA) məlumat verilib.

    Bildirilib ki, Xankəndi şəhərində müasir nəqliyyat infrastrukturunun qurulması istiqamətində ardıcıl işlər aparılır. Bu çərçivədə şəhərin ictimai nəqliyyat şəbəkəsi planı hazırlanıb və yeni marşrut şəbəkəsi üzrə marşrutlar artıq istifadəyə verilir.

    "Yeni marşrut şəbəkəsi şəhərin bütün vacib nöqtələrini birləşdirərək sakinlər üçün fasiləsiz və keyfiyyətli nəqliyyat xidmətini təmin edəcək", - deyə məlumatda vurğulanıb.

    Qeyd edilib ki, Xankəndidə fəaliyyət göstərəcək şəhərdaxili avtobus marşrutları aşağıdakılardır:

    - 1 nömrəli avtobus "Qarabağ Universitetinin Klinikası - Xankəndi Tikiş Fabriki";

    - 2 nömrəli avtobus "Kərkicahan qəsəbəsi - Dəmiryol və Avtovağzal kompleksi";

    - 3 nömrəli avtobus isə "Qarabağ Universitetinin Klinikası – 1-ci dairə marşrutları üzrə hərəkət edəcək.

    Marşrut xətləriboyu ümumilikdə 62 ünvanda dayanacaq məntəqələri müəyyən edilib və müvafiq nişanla təchiz olunub.

    Sözügedən marşrutlar üzrə sərnişindaşımalar "BakuBus" MMC-yə məxsus ekoloji təmiz elektrik avtobuslarla həyata keçiriləcək. Xankəndidə əhalinin bugünkü tələbatını nəzərə alaraq ilkin mərhələdə ümumilikdə 10 nəqliyyat vasitəsi 14-15 dəqiqəlik intervalla sərnişinlərə xidmət göstərəcək.

    Avtobuslarda ödəniş nağdsız qaydada həyata keçiriləcək. Bunun üçün nəqliyyat vasitələrində müvafiq avadanlıqlar quraşdırılıb. Sərnişinlər ödənişlərini fiziki "BakıKart", QR-bilet , eləcə də NFC texnologiyası vasitəsilə istənilən bank kartı və mobil ödəniş sistemləri ("Google Pay" və "Apple Pay") ilə həyata keçirə bilərlər. Fiziki kartların balansını Xankəndi şəhərində mövcud olan ödəniş terminalları vasitəsilə artırmaq mümkündür.

    Qeyd edək ki, avtobusların hərəkətinə AYNA-nın monitorinq mərkəzi vasitəsilə real vaxt rejimdə nəzarət ediləcək.

    Xankəndi Avtobus marşrutları Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi (AYNA)
    В Ханкенди запускают городские автобусные маршруты

