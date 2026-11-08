Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    В Ханкенди воспитанники детского сада отметили День Победы

    Внутренняя политика
    • 08 ноября, 2026
    • 11:18
    В Ханкенди воспитанники детского сада отметили День Победы

    Воспитанники и сотрудники детского сада-яслей №1 города Ханкенди подготовили праздничные композиции в Парке Победы по случаю 8 Ноября - Дня Победы.

    Как сообщили Report в отделе по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, дети представили композиции, посвященные любви к Родине, национальному единству и героизму.

    Главной целью мероприятия стало воспитание у детей чувства патриотизма и знакомство с историческим значением Дня Победы в доступной для их возраста форме.

    В Ханкенди воспитанники детского сада отметили День Победы
    В Ханкенди воспитанники детского сада отметили День Победы
    В Ханкенди воспитанники детского сада отметили День Победы
    В Ханкенди воспитанники детского сада отметили День Победы
    В Ханкенди воспитанники детского сада отметили День Победы
    В Ханкенди воспитанники детского сада отметили День Победы
    В Ханкенди воспитанники детского сада отметили День Победы
    8 Ноября - День Победы Ханкенди
    Фото
    Xankəndidə Zəfər Günü qeyd edilib
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    Kindergarten сhildren, staff сelebrate Victory Day in Khankandi
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