В Ханкенди воспитанники детского сада отметили День Победы

Воспитанники и сотрудники детского сада-яслей №1 города Ханкенди подготовили праздничные композиции в Парке Победы по случаю 8 Ноября - Дня Победы.

Как сообщили Report в отделе по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, дети представили композиции, посвященные любви к Родине, национальному единству и героизму.

Главной целью мероприятия стало воспитание у детей чувства патриотизма и знакомство с историческим значением Дня Победы в доступной для их возраста форме.