İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü

    Xankəndidə Zəfər Günü qeyd edilib

    Daxili siyasət
    • 08 noyabr, 2026
    • 11:11
    Xankəndidə Zəfər Günü qeyd edilib

    Xankəndi şəhər 1 nömrəli körpələr evi-uşaq bağçasının kollektivi və uşaqlar 8 Noyabr – Zəfər Günü münasibətilə Zəfər parkında maraqlı kompozisiyalar hazırlayıblar.

    Bu barədə "Report"a Xankəndi şəhərində, Ağdərə və Xocalı rayonlarında Bərpa, Tikinti və İdarəetmə Xidmətinin ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsindən məlumat verilib.

    Məlumata görə, vətənə məhəbbət, milli birlik və qəhrəmanlıq ruhunu əks etdirən kompozisiyalar uşaqların ifasında təqdim olunub. Tədbirin əsas məqsədi körpələrə Vətən sevgisini aşılamaq, Zəfər Gününün tarixi əhəmiyyətini onların yaş səviyyəsinə uyğun şəkildə çatdırmaq olub.

    Xankəndidə Zəfər Günü qeyd edilib
    Xankəndidə Zəfər Günü qeyd edilib
    Xankəndidə Zəfər Günü qeyd edilib
    Xankəndidə Zəfər Günü qeyd edilib
    Xankəndidə Zəfər Günü qeyd edilib
    Xankəndidə Zəfər Günü qeyd edilib
    Xankəndidə Zəfər Günü qeyd edilib

    8 Noyabr - Zəfər Günü Xankəndi
    Foto
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    Kindergarten сhildren, staff сelebrate Victory Day in Khankandi
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