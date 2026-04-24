В Ханкенди состоялась презентация документального фильма Yaradan
- 24 апреля, 2026
- 22:37
В Карабахском университете состоялась презентация документального фильма Yaradan ( с аз. "Творец").
Об этом Report сообщает со ссылкой на отдел по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах.
Фильм создан ОО "Азербайджанская сеть журналистов" при поддержке Агентства государственной поддержки неправительственных организаций.
Произведение повествует о процессе восстановления и реконструкции, проводимые в Карабахе и Восточном Зангезуре, жизни бывших вынужденных переселенцев, вернувшихся на родные земли.
Автор сценария Аяз Мирзоев рассказал, что фильм подготовлен с целью донести до зрителей детали восстановительно-строительных работ в регионе после освобождения Карабаха от оккупации и возрождение жизни на этих землях. Фильм Yaradan показывает не только факты и события, но и духовное возрождение гражданина Азербайджана.
Затем состоялся показ фильма.
В завершение А. Мирзоев подарил библиотеке Карабахского университета книги, посвященные памятникам Карабаха и Восточного Зангезура.