    В Ханкенди состоялась презентация документального фильма Yaradan

    Внутренняя политика
    • 24 апреля, 2026
    • 22:37
    В Ханкенди состоялась презентация документального фильма Yaradan

    В Карабахском университете состоялась презентация документального фильма Yaradan ( с аз. "Творец").

    Об этом Report сообщает со ссылкой на отдел по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах.

    Фильм создан ОО "Азербайджанская сеть журналистов" при поддержке Агентства государственной поддержки неправительственных организаций.

    Произведение повествует о процессе восстановления и реконструкции, проводимые в Карабахе и Восточном Зангезуре, жизни бывших вынужденных переселенцев, вернувшихся на родные земли.

    Автор сценария Аяз Мирзоев рассказал, что фильм подготовлен с целью донести до зрителей детали восстановительно-строительных работ в регионе после освобождения Карабаха от оккупации и возрождение жизни на этих землях. Фильм Yaradan показывает не только факты и события, но и духовное возрождение гражданина Азербайджана.

    Затем состоялся показ фильма.

    В завершение А. Мирзоев подарил библиотеке Карабахского университета книги, посвященные памятникам Карабаха и Восточного Зангезура.

