В Ханкенди состоялась презентация документального фильма Yaradan

В Карабахском университете состоялась презентация документального фильма Yaradan ( с аз. "Творец").

Об этом Report сообщает со ссылкой на отдел по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах.

Фильм создан ОО "Азербайджанская сеть журналистов" при поддержке Агентства государственной поддержки неправительственных организаций.

Произведение повествует о процессе восстановления и реконструкции, проводимые в Карабахе и Восточном Зангезуре, жизни бывших вынужденных переселенцев, вернувшихся на родные земли.

Автор сценария Аяз Мирзоев рассказал, что фильм подготовлен с целью донести до зрителей детали восстановительно-строительных работ в регионе после освобождения Карабаха от оккупации и возрождение жизни на этих землях. Фильм Yaradan показывает не только факты и события, но и духовное возрождение гражданина Азербайджана.

Затем состоялся показ фильма.

В завершение А. Мирзоев подарил библиотеке Карабахского университета книги, посвященные памятникам Карабаха и Восточного Зангезура.