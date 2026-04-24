    Xankəndidə "Yaradan" sənədli filminin təqdimatı keçirilib

    • 24 aprel, 2026
    • 22:21
    Xankəndidə Yaradan sənədli filminin təqdimatı keçirilib

    Qarabağ Universitetində "Azərbaycan Jurnalistlər Şəbəkəsi" İctimai Birliyinin istehsalı və Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Agentliyinin dəstəyi ilə ərsəyə gələn "Yaradan" sənədli filminin təqdimatı olub.

    "Report" bu barədə Xankəndi şəhərində, Ağdərə və Xocalı rayonlarında Bərpa, Tikinti və İdarəetmə Xidmətinin ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinə istinadən xəbər verir.

    Bildirilib ki, ekran əsəri Qarabağda və Şərqi Zəngəzurda aparılan bərpa və yenidənqurma proseslərini, doğma torpaqlarına qayıdan keçmiş məcburi köçkünlərin həyat hekayələrini və xalqımızın dirçəliş ruhunu əks etdirir.

    Qeyd olunub ki, ssenari müəllifi Ayaz Mirzəyev çıxış edərək filmin ideyası barədə məlumat verib. Bildirib ki, film Qarabağın işğaldan azad olunmasından sonra bölgədə aparılan bərpa-quruculuq işlərini və bu torpaqlarda həyatın yenidən bərpa olunmasını tamaşaçılara çatdırmaq məqsədilə hazırlanıb. "Yaradan" filmi yalnız faktları və hadisələri deyil, həmçinin Azərbaycan vətəndaşının mənəvi dirçəlişini göstərir.

    Sonra dağıntıdan şəhər, xatirədən gələcək, kədərdən qürur yaradan xalqın hekayəsi adlandırılan "Yaradan" filmi nümayiş olunub.

    Filmin nümayişindən sonra ssenari müəllifi Ayaz Mirzəyev Qarabağın və Şərqi Zəngəzurun abidələrindən bəhs edən kitabları Qarabağ Universitetinin kitabxanasına hədiyyə edib.

    Xankəndi şəhərində, Ağdərə və Xocalı rayonlarında Bərpa, Tikinti və İdarəetmə xidməti Qeyri-Hökümət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Agentliyi Yaradan sənədli filmi
    В Ханкенди состоялась презентация документального фильма Yaradan

    Son xəbərlər

    23:12

    ABŞ İran əleyhinə sanksiyaları genişləndirib

    Digər ölkələr
    22:56

    Azərbaycanla Yaşıl İqlim Fondu arasında əməkdaşlığın gücləndirməsi müzakirə edilib

    Ekologiya
    22:50

    Avropa çempionatında üçüncü olan Jalə Əliyeva: "Məqsədim qızıl medal qazanmaq idi"

    Fərdi
    22:25

    "Barcelona"nın futbolçusu Lamin Yamal La Liqada ayın futbolçusu seçilib

    Futbol
    22:21
    Foto

    Xankəndidə "Yaradan" sənədli filminin təqdimatı keçirilib

    Daxili siyasət
    22:11

    Ağ Ev Uitkoff və Kuşnerin Pakistana səfər edəcəyini təsdiqləyib - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    21:54

    Pentaqon yaxınlığında iki avtobus toqquşub, azı 23 nəfər xəsarət alıb

    Digər ölkələr
    21:37

    TÜRKPA Ermənistanda Türkiyə bayrağının yandırılmasını qınayıb

    Xarici siyasət
    21:36

    Azərbaycanın qadın güləşçiləri Avropa çempionatını 2 bürünc medalla başa vurublar - YENİLƏNİB-2

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti