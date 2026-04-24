Xankəndidə "Yaradan" sənədli filminin təqdimatı keçirilib
- 24 aprel, 2026
- 22:21
Qarabağ Universitetində "Azərbaycan Jurnalistlər Şəbəkəsi" İctimai Birliyinin istehsalı və Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Agentliyinin dəstəyi ilə ərsəyə gələn "Yaradan" sənədli filminin təqdimatı olub.
"Report" bu barədə Xankəndi şəhərində, Ağdərə və Xocalı rayonlarında Bərpa, Tikinti və İdarəetmə Xidmətinin ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinə istinadən xəbər verir.
Bildirilib ki, ekran əsəri Qarabağda və Şərqi Zəngəzurda aparılan bərpa və yenidənqurma proseslərini, doğma torpaqlarına qayıdan keçmiş məcburi köçkünlərin həyat hekayələrini və xalqımızın dirçəliş ruhunu əks etdirir.
Qeyd olunub ki, ssenari müəllifi Ayaz Mirzəyev çıxış edərək filmin ideyası barədə məlumat verib. Bildirib ki, film Qarabağın işğaldan azad olunmasından sonra bölgədə aparılan bərpa-quruculuq işlərini və bu torpaqlarda həyatın yenidən bərpa olunmasını tamaşaçılara çatdırmaq məqsədilə hazırlanıb. "Yaradan" filmi yalnız faktları və hadisələri deyil, həmçinin Azərbaycan vətəndaşının mənəvi dirçəlişini göstərir.
Sonra dağıntıdan şəhər, xatirədən gələcək, kədərdən qürur yaradan xalqın hekayəsi adlandırılan "Yaradan" filmi nümayiş olunub.
Filmin nümayişindən sonra ssenari müəllifi Ayaz Mirzəyev Qarabağın və Şərqi Zəngəzurun abidələrindən bəhs edən kitabları Qarabağ Universitetinin kitabxanasına hədiyyə edib.