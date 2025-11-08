В Ханкенди проходит концертная программа по случаю 5-летия Победы
Внутренняя политика
- 08 ноября, 2025
- 19:19
В Ханкенди проходит концертная программа, посвященная пятой годовщине Победы в Отечественной войне.
Об этом карабахскому бюро Report сообщили в отделе по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в Ханкенди, в Агдеринском и Ходжалинском районах.
Концерт состоялся в Ханкенди при организации специального представительства президента Азербайджана в Ханкенди, в Агдеринском и Ходжалинском районах.
На концерте прозвучали патриотические песни в исполнении известных исполнителей и деятелей искусства.
