    В Ханкенди проходит концертная программа по случаю 5-летия Победы

    Внутренняя политика
    • 08 ноября, 2025
    • 19:19
    В Ханкенди проходит концертная программа, посвященная пятой годовщине Победы в Отечественной войне.

    Об этом карабахскому бюро Report сообщили в отделе по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в Ханкенди, в Агдеринском и Ходжалинском районах.

    Концерт состоялся в Ханкенди при организации специального представительства президента Азербайджана в Ханкенди, в Агдеринском и Ходжалинском районах.

    На концерте прозвучали патриотические песни в исполнении известных исполнителей и деятелей искусства.

