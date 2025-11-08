İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30 Hərbi parad
    Xankəndidə Zəfərin 5 illiyi münasibətilə möhtəşəm konsert proqramı keçirilir

    Daxili siyasət
    • 08 noyabr, 2025
    • 19:07
    Xankəndidə Zəfərin 5 illiyi münasibətilə möhtəşəm konsert proqramı keçirilir

    Xankəndi şəhərində "8 Noyabr" Zəfərin 5 illiyi münasibətilə möhtəşəm konsert proqramı keçirilir.

    Xankəndi şəhərində, Ağdərə və Xocalı rayonlarında Bərpa, Tikinti və İdarəetmə Xidmətinin İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsindən "Report"un Qarabağ bürosuna verilən məlumata görə, bayram konserti Xankəndi şəhərində, Ağdərə və Xocalı rayonlarında Prezidentin xüsusi nümayəndəliyinin təşkilatçılığı ilə baş tutub.

    Zəfər konsertində tanınmış ifaçılar, incəsənət xadimlərinin ifasında, vətənpərvərlik ruhunda mahnılar səslənib.

    Xankəndi Zəfər Günü konsert

