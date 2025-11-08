Xankəndidə Zəfərin 5 illiyi münasibətilə möhtəşəm konsert proqramı keçirilir
Daxili siyasət
- 08 noyabr, 2025
- 19:07
Xankəndi şəhərində "8 Noyabr" Zəfərin 5 illiyi münasibətilə möhtəşəm konsert proqramı keçirilir.
Xankəndi şəhərində, Ağdərə və Xocalı rayonlarında Bərpa, Tikinti və İdarəetmə Xidmətinin İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsindən "Report"un Qarabağ bürosuna verilən məlumata görə, bayram konserti Xankəndi şəhərində, Ağdərə və Xocalı rayonlarında Prezidentin xüsusi nümayəndəliyinin təşkilatçılığı ilə baş tutub.
Zəfər konsertində tanınmış ifaçılar, incəsənət xadimlərinin ifasında, vətənpərvərlik ruhunda mahnılar səslənib.
