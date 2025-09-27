В Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах почтили память шехидов

В связи с Днем памяти - 27 сентября в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах почтили память шехидов.

Как сообщает корреспондент Report из Ханкенди, в 12:00 в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах была объявлена минута молчания.

На центральных улицах городов и районов было приостановлено движение автомобилей и пешеходов, прозвучали сигналы автомобилей.