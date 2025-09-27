Anım Günü Xankəndi şəhəri, Ağdərə və Xocalı rayonlarında şəhidlərin xatirəsi anılıb
Daxili siyasət
- 27 sentyabr, 2025
- 12:19
27 Sentyabr – Anım Günü münasibətilə Xankəndi şəhəri, Ağdərə və Xocalı rayonlarında şəhidlərin xatirəsi ehtiramla yad olunub.
"Report"un Xankındinə ezam olunan əməkdaşına, Xankəndi şəhərində, Ağdərə və Xocalı rayonlarında Bərpa, Tikinti və İdarəetmə xidmətinin ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsindən verilən məlumata görə, saat 12:00-da ölkənin bütün bölgələrində olduğu kimi Xankəndi şəhəri, Ağdərə və Xocalı rayonlarında bir dəqiqəlik sükut elan edilib.
Anım dəqiqəsi zamanı şəhər və rayonların mərkəzi küçələrində avtomobillərin və piyadaların hərəkəti dayandırılıb, nəqliyyat vasitələri siqnallar verib.
Qeyd edək ki, bu ənənə şəhidlərimizin əziz xatirəsinə ehtiramın və xalqımızın birliyinin rəmzi kimi qeyd olunur.
Son xəbərlər
13:37
Foto
Hərbi Memorial Məzarlıqda 44 metrlik monumental abidə ucaldılıbDaxili siyasət
13:37
Qərb bölgəsinin şəhər və rayonlarında şəhidlərin xatirəsi anılıbDaxili siyasət
13:26
Səfir: 27 sentyabr Cənubi Qafqazın tarixində yeni səhifədirXarici siyasət
13:26
Kobaxidze: Fransa parlamentinin qətnaməsi Avropa bürokratiyasındakı böhranı göstərirDigər ölkələr
13:18
Ərdoğan: Qarabağ sonsuza qədər Azərbaycandır!Xarici siyasət
13:15
ABŞ Rusiya-Serbiya şirkətinə qarşı sanksiyaların tətbiqini təxirə salıbDigər ölkələr
13:12
Litvaya "Dron divarı" layihəsi çərçivəsində 1,6 milyard avro lazımdırDigər ölkələr
13:11
Foto
Balakəndə İnterçaydan sel keçirHadisə
13:10