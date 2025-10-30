В Гёйчае похоронен шехид Айдын Нуриев - ОБНОВЛЕНО

В Гёйчае похоронен считавшийся пропавшим без вести шехид Первой Карабахской войны Айдын Нуриев.

Как сообщает местное бюро Report, после церемонии прощания с шехидом его тело было предано земле на кладбище села Мырты Гёйчайского района.

В Гёйчайском районе прошла церемония прощания с шехидом Первой Карабахской войны Айдыном Нуриевым.

Как сообщает местное бюро Report, в церемонии прощания приняли участие родственники шехида, официальные лица Гёйчайского района, сотрудники правоохранительных органов, военнослужащие и представители общественности.

Отметим, что Айдын Нариман оглу Нуриев родился 4 ноября 1966 года в селе Мырты Гёйчайского района. 26 февраля 1992 года пропал без вести во время боев в Ходжалы.

Айдын Нуриев будет похоронен на кладбище в родном селе.