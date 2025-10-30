Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет

    В Гёйчае похоронен шехид Айдын Нуриев - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    • 30 октября, 2025
    • 15:38
    В Гёйчае похоронен шехид Айдын Нуриев - ОБНОВЛЕНО

    В Гёйчае похоронен считавшийся пропавшим без вести шехид Первой Карабахской войны Айдын Нуриев.

    Как сообщает местное бюро Report, после церемонии прощания с шехидом его тело было предано земле на кладбище села Мырты Гёйчайского района.

    В Гёйчайском районе прошла церемония прощания с шехидом Первой Карабахской войны Айдыном Нуриевым.

    Как сообщает местное бюро Report, в церемонии прощания приняли участие родственники шехида, официальные лица Гёйчайского района, сотрудники правоохранительных органов, военнослужащие и представители общественности.

    Отметим, что Айдын Нариман оглу Нуриев родился 4 ноября 1966 года в селе Мырты Гёйчайского района. 26 февраля 1992 года пропал без вести во время боев в Ходжалы.

    Айдын Нуриев будет похоронен на кладбище в родном селе.

    шехиды Первая Карабахская война похороны
    Фото
    Göyçayda Birinci Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Aydın Nuriyev dəfn edilib – YENİLƏNİB

    Последние новости

    16:21

    Москва и Астана планируют построить ВОЛС по дну Каспийского моря

    В регионе
    16:10

    США и Китай могут подписать торговое соглашение уже на следующей неделе

    Другие страны
    16:06

    СМИ: Россия возобновила полеты на авиабазу в Сирии

    Другие страны
    15:57

    Азербайджан и Казахстан могут создать совместный частный инвестфонд - ЭКСКЛЮЗИВ

    Бизнес
    15:38
    Фото

    В Гёйчае похоронен шехид Айдын Нуриев - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    15:31
    Фото

    Партия яблок весом 163,4 тонны для экспорта в Турцию не прошла контроль качества

    Внутренняя политика
    15:30

    В Бакинском суде показана видеозапись, снятая после товузских боев

    Внутренняя политика
    15:29
    Фото

    Азербайджан участвует в ежегодном собрании Международного форума суверенных фондов

    Финансы
    15:15

    Ильхам Алиев уволил Ислама Рзаева с должности главы ИВ Балакяна

    Внутренняя политика
    Лента новостей