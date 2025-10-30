Göyçayda Birinci Qarabağ müharibəsinin itkin-şəhidi Aydın Nuriyev dəfn edilib – YENİLƏNİB
- 30 oktyabr, 2025
- 15:17
Birinci Qarabağ müharibəsində itkin düşmüş hesab edilən Aydın Nuriyev dəfn edilib.
"Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, şəhidlə keçirilən vida mərasimindən sonra onun nəşi rayonun Mırtı kənd qəbiristanlığında torpağa tapşırılıb.
"Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, vida mərasimində şəhidin doğmaları, Göyçay rayonunun rəsmi şəxsləri, hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları, hərbçilər və ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər.
Qeyd edək ki, Aydın Nəriman oğlu Nuriyev 1966-cı il noyabrın 4-də Göyçayın Mırtı kəndində anadan olub. 1992-ci il fevralın 26-da Xocalıda gedən döyüşlər zamanı itkin düşüb.
A.Nuriyev doğulduğu kəndin qəbiristanlığında dəfn ediləcək.