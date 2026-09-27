В ГПС прошли мероприятия ко Дню памяти

В структурных подразделениях и воинских частях Государственной пограничной службы (ГПС) прошли мероприятия, приуроченные к 27 сентября - Дню памяти.

Об этом сообщили Report в ГПС.

Руководящий состав службы в шестую годовщину Отечественной войны возложил цветы к могилам сыновей Родины, достигших вершины шехидства в борьбе за восстановление территориальной целостности Азербайджана и освобождение земель, на Военном мемориальном кладбище, а также посетил памятник в парке Победы.

В продолжение мероприятий, посвящённых Дню памяти, в Аппарате ГПС прозвучал Государственный гимн, минутой молчания почтили память шехидов.

В выступлениях было отмечено особое значение исторической победы, одержанной в 44-дневной Отечественной войне под руководством Президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Вооружёнными силами Ильхама Алиева, в истории азербайджанской государственности. Было подчеркнуто, что мужество, отвага и самоотверженность военнослужащих, проявленные на поле боя, являются одной из славных страниц героической летописи нашего народа.

Особо отмечалось, что Президент Ильхам Алиев и первый вице-президент Мехрибан Алиева уделяют большое внимание и заботу семьям шехидов, а увековечение памяти героев, отдавших жизни за Родину, и усиление социальной защиты семей шехидов и ветеранов являются одним из важных направлений государственной политики.

Было отмечено, что пограничники достойно выполнили возложенные на них боевые задачи в Отечественной войне и проявили героизм в боях за освобождение земель.

В завершение мероприятия личному составу продемонстрировали документальный фильм об Отечественной войне.