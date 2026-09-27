Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти
    Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти

    В ГПС прошли мероприятия ко Дню памяти

    Внутренняя политика
    • 27 сентября, 2026
    • 14:31
    В ГПС прошли мероприятия ко Дню памяти

    В структурных подразделениях и воинских частях Государственной пограничной службы (ГПС) прошли мероприятия, приуроченные к 27 сентября - Дню памяти.

    Об этом сообщили Report в ГПС.

    Руководящий состав службы в шестую годовщину Отечественной войны возложил цветы к могилам сыновей Родины, достигших вершины шехидства в борьбе за восстановление территориальной целостности Азербайджана и освобождение земель, на Военном мемориальном кладбище, а также посетил памятник в парке Победы.

    В продолжение мероприятий, посвящённых Дню памяти, в Аппарате ГПС прозвучал Государственный гимн, минутой молчания почтили память шехидов.

    В выступлениях было отмечено особое значение исторической победы, одержанной в 44-дневной Отечественной войне под руководством Президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Вооружёнными силами Ильхама Алиева, в истории азербайджанской государственности. Было подчеркнуто, что мужество, отвага и самоотверженность военнослужащих, проявленные на поле боя, являются одной из славных страниц героической летописи нашего народа.

    Особо отмечалось, что Президент Ильхам Алиев и первый вице-президент Мехрибан Алиева уделяют большое внимание и заботу семьям шехидов, а увековечение памяти героев, отдавших жизни за Родину, и усиление социальной защиты семей шехидов и ветеранов являются одним из важных направлений государственной политики.

    Было отмечено, что пограничники достойно выполнили возложенные на них боевые задачи в Отечественной войне и проявили героизм в боях за освобождение земель.

    В завершение мероприятия личному составу продемонстрировали документальный фильм об Отечественной войне.

    В ГПС прошли мероприятия ко Дню памяти
    В ГПС прошли мероприятия ко Дню памяти
    В ГПС прошли мероприятия ко Дню памяти
    В ГПС прошли мероприятия ко Дню памяти
    В ГПС прошли мероприятия ко Дню памяти
    В ГПС прошли мероприятия ко Дню памяти
    В ГПС прошли мероприятия ко Дню памяти
    В ГПС прошли мероприятия ко Дню памяти
    В ГПС прошли мероприятия ко Дню памяти
    В ГПС прошли мероприятия ко Дню памяти
    В ГПС прошли мероприятия ко Дню памяти
    В ГПС прошли мероприятия ко Дню памяти
    В ГПС прошли мероприятия ко Дню памяти
    В ГПС прошли мероприятия ко Дню памяти
    В ГПС прошли мероприятия ко Дню памяти
    В ГПС прошли мероприятия ко Дню памяти
    Государственная пограничная служба Азербайджана (ГПС) 27 Сентября – День памяти
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