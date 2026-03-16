В городе Ходжавенд состоялось очередное заседание Координационного штаба

Под председательством руководителя Администрации Президента Азербайджана и Координационного штаба по централизованному решению вопросов на освобожденных от оккупации территориях Самира Нуриева в городе Ходжавенд состоялось очередное заседание штаба.

Как сообщает Report, С.Нуриев в ходе выступления отметил, что процесс "Великого возвращения" на освобожденные от оккупации территории является одним из основных направлений реализуемых под руководством Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева государственной политики и долгосрочной стратегии развития страны. Он сказал, что данный процесс охватывает не только физическое восстановление территорий, но и комплексный подход, предусматривающий возрождение жизни на этих землях, обеспечение устойчивого социально-экономического развития и достойное возвращение бывших вынужденных переселенцев в родные края.

По словам руководителя штаба, основным приоритетом в широкомасштабных строительно-восстановительных работах, проводимых в последние годы на освобожденных от оккупации территориях, было создание базовой инфраструктуры. Восстановление инфраструктуры электро-, газо- и водоснабжения, строительство дорог, мостов и тоннелей сформировало первоначальные необходимые условия для возрождения жизни в регионе. На нынешнем этапе значительная часть ресурсов, выделяемых государством, направляется на расширение жилищного фонда, строительство и восстановление индивидуальных и многоквартирных домов. Наряду с этим, организуется деятельность социальных объектов, таких как школы, детские сады, медицинские пункты и центры государственных услуг. Отмечено, что такой подход позволяет бывшим вынужденным переселенцам, возвращающимся на родные земли, с первых дней быстро адаптироваться к нормальным условиям жизни.

Руководитель штаба подчеркнул, что на освобожденных от оккупации территориях до настоящего времени построен и восстановлен в целом 41 населенный пункт, обеспечено возвращение бывших вынужденных переселенцев на эти территории. Он сказал, что благодаря выполненным работам на освобожденных от оккупации территориях сегодня проживают и осуществляют деятельность более 80 тысяч человек, включая тех, кто занят в государственном и частном секторах, а также студентов и учащихся. Отмечено, что в предстоящий период в результате продолжающихся широкомасштабных строительно-восстановительных работ процесс переселения еще более ускорится, а масштаб программы "Великое возвращение" расширится.

Отмечено, что реализация проектов на освобожденных от оккупации территориях осуществляется в рамках I Государственной программы "Великое возвращение". Предусмотренные программой меры выполняются последовательно, что позволяет поэтапно достигать поставленных целей и успешно продолжать строительно-восстановительный процесс.

С.Нуриев подчеркнул, что устойчивость заселения напрямую связана с созданием возможностей для занятости. В этой связи отмечено особое значение открытия новых рабочих мест, расширения возможностей деятельности в сельскохозяйственном секторе, в сфере услуг, производства, строительства и логистики, а также стимулирования предпринимательства, привлечения инвесторов и внедрения механизмов поддержки.

Отметив, что восстановление исторических, культурных и религиозных памятников является одним из важных направлений процесса "Великого возвращения", руководитель штаба сказал, что это имеет особое значение для сохранения национально-культурного наследия и его передачи будущим поколениям.

Затем в соответствии с повесткой заседания была представлена информация о деятельности Межведомственного центра Координационного штаба, а также о работе, проделанной в рамках I Государственной программы "Великое возвращение". Были заслушаны доклады о проводимой работе по расширению процесса заселения, повышению экономической активности, развитию предпринимательства и восстановлению культурного наследия.

В заключение заседания было подчеркнуто, что для эффективного выполнения стратегических задач, поставленных Президентом Азербайджанской Республики, важно своевременно реализовывать необходимые меры. Отмечена необходимость предпринимать конкретные шаги по каждому вопросу и оперативно выполнять данные поручения.

В ходе поездки члены Координационного штаба ознакомились с реализуемыми на территории Ходжавендского района реконструкционными, инфраструктурными и экономическими проектами, в том числе с Генеральными планами города Ходжавенд и поселка Гадрут. Был проведен визуальный осмотр отремонтированных частных домов в городе Ходжавенд, первого жилого района в поселке Гадрут, а также ремонтно-восстановительных работ в селе Гузейхырман. Была представлена концепция развития туризма в Гадруте, а также информация о проекте гостиницы, которую планируется отремонтировать.

Был проведен осмотр садоводческого хозяйства в Ходжавендском районе и завода по производству подсолнечного масла, расположенного в поселке Гырмызы Базар, была заслушана информация о деятельности предприятия и его вкладе в местную экономику.

В ходе поездки была посещена Гадрутская мечеть, представлена концепция развития инфраструктуры Азыхской пещеры, а также информация о проводимых на территории археологических исследованиях.