В город Ходжалы, поселки Гадрут и Гырмызы Базар возвращаются еще 60 семей

В город Ходжалы, поселки Гадрут и Гырмызы Базар Ходжавендского района выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев.

Как сообщает карабахское бюро Report, 60 семей, ранее временно размещенных в различных регионах страны, преимущественно в общежитиях, санаториях и административных зданиях, возвращаются на родные земли.

На данном этапе обеспечено возвращение 30 семей в составе 149 человек в город Ходжалы, 10 семей из 47 человек в поселок Гадрут и 20 семей (91 человек) в поселок Гырмызы Базар.