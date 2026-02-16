В город Ходжалы, поселки Гадрут и Гырмызы Базар возвращаются еще 60 семей
Внутренняя политика
- 16 февраля, 2026
- 11:51
В город Ходжалы, поселки Гадрут и Гырмызы Базар Ходжавендского района выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев.
Как сообщает карабахское бюро Report, 60 семей, ранее временно размещенных в различных регионах страны, преимущественно в общежитиях, санаториях и административных зданиях, возвращаются на родные земли.
На данном этапе обеспечено возвращение 30 семей в составе 149 человек в город Ходжалы, 10 семей из 47 человек в поселок Гадрут и 20 семей (91 человек) в поселок Гырмызы Базар.
Последние новости
11:59
ГКНБ Кыргызстана: В трех реабилитационных центрах пытали пациентов, двое умерлиВ регионе
11:57
Генпрокуратура расследует смерть пациентки после операции в частной клинике БакуПроисшествия
11:51
Фото
В город Ходжалы, поселки Гадрут и Гырмызы Базар возвращаются еще 60 семейВнутренняя политика
11:45
В Пакистане в результате взрыва погибли два человека, в том числе ребенокДругие страны
11:42
Фото
Дни азербайджанского кино стартовали в Берлине показом фильма "Танец Победы"Kультурная политика
11:37
Число налогоплательщиков в Азербайджане приблизилось к 1,7 млнБизнес
11:37
Посол: Баку и Абу-Даби договорились о всеобъемлющем экономическом партнерствеВнешняя политика
11:36
Фото
В Нахчыване в следовавшем из Ирана в Турцию грузовике обнаружен 41 кг метамфетаминаПроисшествия
11:33