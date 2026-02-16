Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    В город Ходжалы, поселки Гадрут и Гырмызы Базар возвращаются еще 60 семей

    Внутренняя политика
    • 16 февраля, 2026
    • 11:51
    В город Ходжалы, поселки Гадрут и Гырмызы Базар Ходжавендского района выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев.

    Как сообщает карабахское бюро Report, 60 семей, ранее временно размещенных в различных регионах страны, преимущественно в общежитиях, санаториях и административных зданиях, возвращаются на родные земли.

    На данном этапе обеспечено возвращение 30 семей в составе 149 человек в город Ходжалы, 10 семей из 47 человек в поселок Гадрут и 20 семей (91 человек) в поселок Гырмызы Базар.

    Xocalı şəhəri, Hadrut və Qırmızı Bazar qəsəbələrinə daha 60 ailə yola salınıb
