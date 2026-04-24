Переселившимся в город Агдам вручены ключи от квартир - ОБНОВЛЕНО

Севиль Сеймур

07:19

В соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева продолжается Великое возвращение на освобожденные от оккупации территории Азербайджана.

Как сообщает Report, в город Агдам сегодня возвращаются семьи бывших вынужденных переселенцев, которые ранее временно проживали в различных регионах республики - главным образом в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

Жители, возвратившиеся на родную землю, выразили благодарность Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за всестороннюю государственную заботу.

Они также поблагодарили доблестную Азербайджанскую армию, героических солдат и офицеров, освободивших наши земли от оккупации, и почтили светлую память шехидов, отдавших жизнь за Родину.