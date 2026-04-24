Переселившимся в город Агдам вручены ключи от квартир - ОБНОВЛЕНО
- 24 апреля, 2026
- 13:18
Прибывшей в город Агдам очередной группе бывших вынужденных переселенцев вручены ключи от квартир.
Как сообщает Report, на данном этапе в Агдам переселились 110 семей - всего 397 человек.
На церемонии вручения ключей присутствовали сотрудники Специального представительства президента в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах, а также представители Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев.
Севиль Сеймур
В соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева продолжается Великое возвращение на освобожденные от оккупации территории Азербайджана.
Как сообщает Report, в город Агдам сегодня возвращаются семьи бывших вынужденных переселенцев, которые ранее временно проживали в различных регионах республики - главным образом в общежитиях, санаториях и административных зданиях.
На данном этапе в Агдам переезжают 110 семей - всего 397 человек.
Жители, возвратившиеся на родную землю, выразили благодарность Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за всестороннюю государственную заботу.
Они также поблагодарили доблестную Азербайджанскую армию, героических солдат и офицеров, освободивших наши земли от оккупации, и почтили светлую память шехидов, отдавших жизнь за Родину.