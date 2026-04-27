Госагентство: Начат сброс воды из Мингячевирского водохранилища в нижнее течение Куры

Принято решение о сбросе воды из Мингячевирского водохранилища в нижнее течение реки Кура.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство водных ресурсов Азербайджана.

В Госагентстве напомнили, что с конца марта в результате интенсивных дождей во всех регионах республики наблюдается высокий уровень воды в трансграничных и внутренних реках.

Согласно прогнозным, данным Министерства экологии и природных ресурсов, с учетом увеличения притока воды в расположенные на реке Кура Шамкирское и Мингячевирское водохранилища в мае-июне, принято решение о сбросе 500 кубометров воды в секунду из Мингячевирского водохранилища в нижнее течение реки Кура с 13 апреля и 700 кубометров - с 17 апреля.

В то же время увеличился приток воды в Куру через реки Агстафачай, Гаргарчай, Турианчай, Агсучай, Гёйчай и Гирдманчай. В связи с обильными осадками необходимость в работе насосных станций, расположенных на реке, отпала. В результате в ряде районов зафиксированы утечки воды из вспомогательной плотины, а также подтопления дворов и пастбищ вблизи жилых домов, расположенных в охраняемой зоне.

Учитывая сложившуюся ситуацию, в целях своевременного предотвращения возможных осложнений и обеспечения скоординированной деятельности с соответствующими учреждениями и местными органами управления водопользованием, на места были направлены руководители Региональной службы водной мелиорации при Агентстве и специалисты соответствующих ведомств, также приняты превентивные меры для предотвращения возможных осложнений.

В целях рационального использования водных ресурсов страны, усиления координации между государственными структурами и улучшения управления в водном секторе, Водная комиссия, созданная распоряжением президента страны от 15 апреля 2020 года, на своем заседании 23 апреля приняла решение о сбросе воды в нижнее течение реки Кура путем ежедневного мониторинга режима работы Мингячевирского водохранилища и утверждения еженедельных графиков.

С 24 апреля уровень воды в реке Кура постепенно снижается; в ряде регионов зафиксированы колебания в пределах от 30 до 105 см.