    МИД Азербайджана поздравил Нидерланды

    Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Нидерланды с национальным днем.

    Как сообщает Report, об этом говорится в публикации министерства в социальной сети X.

    "В связи с Национальным днем Королевства Нидерландов выражаем искренние поздравления правительству и народу страны. С национальным праздником!", - говорится в публикации.

    Напомним, что 27 апреля в Нидерландах отмечается День короля (Koningsdag) - главный национальный праздник, приуроченный ко дню рождения правящего монарха - короля Виллема-Александра, взошедшего на престол в 2013 году. До этого праздник носил название День Королевы и отмечался 30 апреля - в честь королевы Беатрикс, а затем был перенесен на нынешнюю дату. Этот день является главным национальным праздником страны: улицы голландских городов окрашиваются в оранжевый цвет - символ королевской династии Оранских-Нассау, повсюду проходят народные гулянья, ярмарки и концерты.

    Azərbaycan XİN Niderland Krallığını təbrik edib
    Azerbaijani Foreign Ministry congratulates Netherlands

