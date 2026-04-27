МИД Азербайджана поздравил Нидерланды
- 27 апреля, 2026
- 10:55
Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило Нидерланды с национальным днем.
Как сообщает Report, об этом говорится в публикации министерства в социальной сети X.
"В связи с Национальным днем Королевства Нидерландов выражаем искренние поздравления правительству и народу страны. С национальным праздником!", - говорится в публикации.
Напомним, что 27 апреля в Нидерландах отмечается День короля (Koningsdag) - главный национальный праздник, приуроченный ко дню рождения правящего монарха - короля Виллема-Александра, взошедшего на престол в 2013 году. До этого праздник носил название День Королевы и отмечался 30 апреля - в честь королевы Беатрикс, а затем был перенесен на нынешнюю дату. Этот день является главным национальным праздником страны: улицы голландских городов окрашиваются в оранжевый цвет - символ королевской династии Оранских-Нассау, повсюду проходят народные гулянья, ярмарки и концерты.
On the occasion of the National Day of the Kingdom of the Netherlands, we extend our congratulations to the Government and people of the Netherlands.— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) April 27, 2026
Happy National Day! 🇦🇿-🇳🇱@DutchMFA pic.twitter.com/VHk7TOpmDC