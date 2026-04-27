Azərbaycan XİN Niderland Krallığını təbrik edib
Xarici siyasət
- 27 aprel, 2026
- 10:39
Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Niderland Krallığını təbrik edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə nazirliyin "X" sosial media hesabında paylaşım edilib.
"Niderland Krallığının Milli Günü münasibətilə Niderland hökumətini və xalqını ürəkdən təbrik edirik. Milli Gününüz mübarək!", - paylaşımda qeyd olunub.
On the occasion of the National Day of the Kingdom of the Netherlands, we extend our congratulations to the Government and people of the Netherlands.— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) April 27, 2026
Happy National Day! 🇦🇿-🇳🇱@DutchMFA pic.twitter.com/VHk7TOpmDC
