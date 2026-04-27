Журналисты из Монголии о поездке в Азербайджан: Одно из лучших путешествий в жизни

Монгольские журналисты посетили Азербайджан и активно делятся впечатлениями от поездки, публикуя материалы на различных медиаплатформах страны.

Как сообщает Report, в рамках визита журналисты ознакомились не только с богатым культурным наследием и современной инфраструктурой Азербайджана, но и с туристическим потенциалом регионов, выходя далеко за пределы столицы - Баку.

Автор материала, опубликованного изданием Urug, подробно рассказала читателям об истории Азербайджана и своих личных впечатлениях от путешествия. По ее словам, первое знакомство с Баку оказалось особенно ярким: город поразил не только архитектурной красотой, но и атмосферой, в которой гармонично переплетаются восточный колорит и современный ритм жизни. Особое впечатление на журналистку произвел Ичеришехер.

"Самой красивой частью дня было посещение Старого города. Все выглядело так, словно время здесь остановилось. Одним из главных символов страны, безусловно, является гранат. Его можно попробовать свежим, прямо из соковыжималки. Перед входом во дворец (Ширваншахов - ред.) молодой человек продавал гранатовый сок и угостил меня бесплатно. Его вкус до сих пор ярко живет в моей памяти", - поделилась она.

Стремясь глубже познакомиться со "Страной огней", журналистка продолжила маршрут за пределами столицы. Она посетила Гобустан с древними петроглифами, исторический Шеки, живописную Габалу и южный регион страны - Лянкяран. Она отмечает, что каждая из этих локаций раскрывает Азербайджан с новой стороны - от богатой истории и уникальной природы до гастрономических традиций и искреннего гостеприимства местных жителей: "Хочу сказать, что вам обязательно стоит посетить Азербайджан. Это будет одно из самых прекрасных путешествий в вашей жизни".

Журналистка издания Ulaanbaatar News, в свою очередь, делится яркими впечатлениями от визита в Азербайджан. Она подчеркнула, что утро началось с вида из окна отеля: перед ней открылась панорама города со зданиями старинной архитектуры, выдержанными в теплых оттенках коричневого и желтого. В рамках поездки она также побывала за пределами Баку, посетив Шеки и Габалу, а также историко-культурный и природный заповедник Янардаг.

"Знаете ли вы, что Азербайджан называют "Страной огня"? Это страна, неразрывно связанная с огнем не только с точки зрения истории и культуры, но и с точки зрения природных ресурсов и геологических образований. Одно из мест, подтверждающих это, - Янардаг. В этом месте, название которого переводится как "горящая гора", у подножия горы горит вечный огонь, питаемый природным газом. Это явление особенно завораживает ночью. Янардаг считается одним из самых ярких символов огня в Азербайджане и, по преданию, горит уже тысячи лет", - отметила она.

Журналистка издания Graph отметила, что каждому стоит лично посетить такие места в Азербайджане, как Гобустан и его грязевые вулканы, чтобы увидеть их своими глазами и глубже познакомиться с их богатой историей.