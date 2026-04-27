    Амнистия в Азербайджане охватила около 23 тыс. человек

    27 апреля, 2026
    Амнистия в Азербайджане охватила около 23 тыс. человек

    В Азербайджане завершена реализация 13-го акта об амнистии, действие которого распространилось на 22 935 человек.

    Об этом сообщили Report в Министерстве юстиции.

    "Исполнение постановления от 19 декабря 2025 года "Об объявлении амнистии" в связи с "Годом Конституции и Суверенитета", принятого Милли Меджлисом по инициативе президента, завершено", - говорится в информации.

    Отмечается, что по числу охваченных лиц данная амнистия стала наиболее масштабной из всех ранее принятых в стране.

    По информации ведомства, исполнение акта об амнистии осуществлялось в течение 4 месяцев с привлечением неправительственных организаций, представителей медиа и гражданского общества.

    Из числа лиц, на которых распространилась амнистия, 5 348 человек освобождены от наказания в виде лишения свободы на определенный срок. Кроме того, у 3 555 осужденных к лишению свободы неотбытая часть наказания была сокращена на 6 месяцев.

    Амнистия также была применена к 9 714 лицам, осужденным к наказаниям, не связанным с лишением свободы. От наказания освобождены: 7 970 осужденных к ограничению свободы, 734 - к исправительным работам, 82 - к обязательным работам, 741 - к штрафу, 175 - к ограничению по военной службе, 12 - к содержанию в дисциплинарной воинской части.

    Кроме того, амнистия применена в отношении 1 059 осужденных условно, с отсрочкой исполнения наказания, а также условно-досрочно освобожденных.

    От уголовной ответственности в общей сложности освобождены 3 259 лиц: 1 676 - по делам, находившимся в производстве судов, и 1 583 - по делам, находившимся в производстве органов предварительного следствия и дознания.

    Отмечается, что 13 актов амнистии, принятые с 1996 года, в очередной раз демонстрируют приоритет гуманизма в уголовной политике государства, более эффективного обеспечения прав человека, социальной справедливости.

    Amnistiya aktının icrası başa çatıb, 22 935 şəxsə şamil edilib
    Amnesty in Azerbaijan covers about 23,000 people

    Последние новости

    11:32

    На участие в WUF13 зарегистрировались более 800 представителей медиа

    Инфраструктура
    11:25

    Зеленский предложил продлить военное положение еще на 90 дней

    Другие страны
    11:16

    В Грузии задержаны 55 мигрантов, среди которых граждане Азербайджана

    В регионе
    11:16

    ANAMA: На освобожденных территориях за неделю от мин очищено около 1,6 тыс. га

    Внутренняя политика
    11:07

    Дефлимпийцы Азербайджана завоевали 7 медалей на ЧМ в Стамбуле

    Индивидуальные
    11:07

    Началось очередное пленарное заседание весенней сессии ММ

    Милли Меджлис
    11:00

    "Хезболлах" нанесла ракетный удар по силам ЦАХАЛ на юге Ливана

    Другие страны
    10:55

    МИД Азербайджана поздравил Нидерланды

    Внешняя политика
    10:42

    Ли Чже Мён заявил о стремлении Сеула наладить добрососедские связи с Пхеньяном

    Другие страны
    Лента новостей