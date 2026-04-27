Амнистия в Азербайджане охватила около 23 тыс. человек

В Азербайджане завершена реализация 13-го акта об амнистии, действие которого распространилось на 22 935 человек.

Об этом сообщили Report в Министерстве юстиции.

"Исполнение постановления от 19 декабря 2025 года "Об объявлении амнистии" в связи с "Годом Конституции и Суверенитета", принятого Милли Меджлисом по инициативе президента, завершено", - говорится в информации.

Отмечается, что по числу охваченных лиц данная амнистия стала наиболее масштабной из всех ранее принятых в стране.

По информации ведомства, исполнение акта об амнистии осуществлялось в течение 4 месяцев с привлечением неправительственных организаций, представителей медиа и гражданского общества.

Из числа лиц, на которых распространилась амнистия, 5 348 человек освобождены от наказания в виде лишения свободы на определенный срок. Кроме того, у 3 555 осужденных к лишению свободы неотбытая часть наказания была сокращена на 6 месяцев.

Амнистия также была применена к 9 714 лицам, осужденным к наказаниям, не связанным с лишением свободы. От наказания освобождены: 7 970 осужденных к ограничению свободы, 734 - к исправительным работам, 82 - к обязательным работам, 741 - к штрафу, 175 - к ограничению по военной службе, 12 - к содержанию в дисциплинарной воинской части.

Кроме того, амнистия применена в отношении 1 059 осужденных условно, с отсрочкой исполнения наказания, а также условно-досрочно освобожденных.

От уголовной ответственности в общей сложности освобождены 3 259 лиц: 1 676 - по делам, находившимся в производстве судов, и 1 583 - по делам, находившимся в производстве органов предварительного следствия и дознания.

Отмечается, что 13 актов амнистии, принятые с 1996 года, в очередной раз демонстрируют приоритет гуманизма в уголовной политике государства, более эффективного обеспечения прав человека, социальной справедливости.