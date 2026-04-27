Brent на минувшей неделе подорожала на 17%
    Brent на минувшей неделе подорожала на 17%

    Другие страны
    • 27 апреля, 2026
    • 10:01
    Нефть марки Brent продолжает дорожать на фоне отсутствия прогресса в урегулировании ближневосточного конфликта.

    Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс.

    По данным агентства к 8:15 по московскому времени (9:15 по Баку) июньские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $2,07 (1,97%) до $107,4 за баррель. В пятницу Brent подорожала на $0,26 (0,25%), до $105,33 за баррель.

    Июньские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $1,6 (1,69%), до $96 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $1,45 (1,5%), до $94,4 за баррель.

    На прошлой неделе Brent подорожала на 17%, WTI - на 14%.

    Агентство отмечает, что подорожание связано с тем, что переговоры США и Ирана в минувшие выходные вновь не состоялись, и Ормузский пролив по-прежнему фактически закрыт.

    С учетом ситуации аналитики Goldman Sachs повысили прогноз цены Brent на четвертый квартал текущего года до $90 за баррель с $80, отметив сокращение добычи нефти в Персидском заливе из-за конфликта.

    Brent crude rises 17% over past week

