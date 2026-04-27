Дипломаты из Германии посетили Ханкенди

Сотрудники посольства Германии в Азербайджане 27 апреля посетили город Ханкенди Карабахского экономического района.

Как сообщает Report, об этом сообщили в отделе по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах.

Гостям представили информацию о строительных и инфраструктурных проектах, реализуемых в городе.

Отмечено, что в Ханкенди продолжаются работы по обновлению городской среды и развитию инфраструктуры.

Также сообщается о поэтапном возвращении жителей в город и в поселок Керкиджахан.

В ходе визита дипломаты посетили площадь Победы и Карабахский университет, где ознакомились с условиями обучения и деятельностью вуза.