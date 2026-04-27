    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    Дипломаты из Германии посетили Ханкенди

    Дипломаты из Германии посетили Ханкенди

    Сотрудники посольства Германии в Азербайджане 27 апреля посетили город Ханкенди Карабахского экономического района.

    Как сообщает Report, об этом сообщили в отделе по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах.

    Гостям представили информацию о строительных и инфраструктурных проектах, реализуемых в городе.

    Отмечено, что в Ханкенди продолжаются работы по обновлению городской среды и развитию инфраструктуры.

    Также сообщается о поэтапном возвращении жителей в город и в поселок Керкиджахан.

    В ходе визита дипломаты посетили площадь Победы и Карабахский университет, где ознакомились с условиями обучения и деятельностью вуза.

    Дипломаты из Германии посетили Ханкенди
    Дипломаты из Германии посетили Ханкенди
    Дипломаты из Германии посетили Ханкенди
    Дипломаты из Германии посетили Ханкенди

    Посольство ФРГ Ханкенди Карабахский экономический район Освобожденные территории Азербайджана Карабахский университет
    Almaniyanın diplomatları Xankəndi ilə tanış olublar

    Дипломаты из Германии посетили Ханкенди

