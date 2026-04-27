Дипломаты из Германии посетили Ханкенди
Внутренняя политика
- 27 апреля, 2026
- 14:36
Сотрудники посольства Германии в Азербайджане 27 апреля посетили город Ханкенди Карабахского экономического района.
Как сообщает Report, об этом сообщили в отделе по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления в Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах.
Гостям представили информацию о строительных и инфраструктурных проектах, реализуемых в городе.
Отмечено, что в Ханкенди продолжаются работы по обновлению городской среды и развитию инфраструктуры.
Также сообщается о поэтапном возвращении жителей в город и в поселок Керкиджахан.
В ходе визита дипломаты посетили площадь Победы и Карабахский университет, где ознакомились с условиями обучения и деятельностью вуза.
Последние новости
